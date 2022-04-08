Avustralya ve Yeni Zelanda'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler - Son Dakika
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Avustralya ve Yeni Zelanda'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

08.04.2022 10:04
Avustralya ve Yeni Zelanda'da Kovid-19 salgınına dair gelişmeler

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Avustralya'da 30, Yeni Zelanda'da 10 kişi daha virüsten hayatını kaybetti.

Kovid-19'un Omicron varyantının etkisindeki Avustralya'da 30, Yeni Zelanda'da 10 kişi daha virüsten hayatını kaybetti.

Eyalet Sağlık Bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Avustralya genelinde 30 kişinin daha Kovid-19'dan ölmesiyle bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 525'e çıktı.

Omicron varyantının etkisiyle vaka sayılarındaki artışın sürdüğü Avustralya'da son 24 saatte 57 bin 859 kişinin testi pozitif çıkarken virüsün ilk kaydedildiği günden bu yana Kovid-19'a yakalananların sayısı 4 milyon 778 bin 497'ye yükseldi.

Ülkedeki 480 binden fazla aktif vakadan 139'u yoğun bakımda olmak üzere, 2 bin 875'i hastanede bulunuyor.

Avustralya'da, Kovid-19 aşısının çift dozunu yaptırılanların oranı yüzde 94,34, aşının üçüncü dozunu da yaptıranların oranıysa yüzde 59,86 oldu.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 10 kişi daha öldü

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19'dan 10 kişi daha hayatını kaybetti, ülkede virüsten ölenlerin sayısı 466'ya çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 906 Yeni Zelandalının testinin pozitif çıktığını duyuran Sağlık Bakanlığı, salgının başlangıcından bu yana toplam 751 bin 974 kişinin de Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Halen 79 bin 258 aktif vakanın bulunduğu ülkede, 17'si yoğun bakımda olmak üzere 626 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da aşı uygulanabilecek kişilerin yüzde 95'i Kovid-19 aşısının çift dozunu, yüzde 73'ü üçüncü dozunu yaptırdı.

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Yeni Zelanda, Avustralya, Omicron, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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