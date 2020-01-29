Avustralya ve Yeni Zelanda, Vuhan'daki vatandaşlarını tahliye edecek - Son Dakika

Avustralya ve Yeni Zelanda, yeni tip koronavirüsün (2019-nCoV) ortaya çıktığı ve salgına dönüştüğü Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentindeki vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı.



Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Çin ile istişare yapılarak vatandaşlarının Vuhan'dan tahliye edileceğini açıkladı.



Morrison, Avustralya'nın Qantas hava yolu şirketiyle yapılacak tahliyenin ne zaman olacağına ve kaç kişinin getirileceğine dair herhangi bilgi vermedi.



Yerel medyadaki haberlere göre, Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern yayımladığı açıklamada, Başbakan Morrison ile görüştüğünü, Avustralyalı ve Yeni Zelandalıların Vuhan'dan tahliyesinde birlikte çalışma konusunda mutabık kaldıklarını duyurdu.

Ardern, Yeni Zelandalılara uygulanacak tıbbi protokollerin de yer aldığı tahliye planı ve Çin'de ulaşım düzenlemeleriyle ilgili detaylar üzerinde yetkililerle çalışıldığını kaydetti.

Christmas Adası'nda 14 gün karantinada tutulmaları bekleniyor

Avustralyalı ve Yeni Zelandalı yetkililer, vatandaşlarına Çin'e yapacakları seyahatin gerekliliğini gözden geçirmelerini ve Hubey'e gitmemeleri tavsiyesinde bulundu.

Hubey'den getirilecek kişilerin, Avustralya'ya bağlı Christmas Adası'nda 14 gün karantinada tutulması bekleniyor.

Yeni tip koronavirüs salgını

Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019'da tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli" hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Ülkede yeni tip koronavirüse yönelik yürütülen bilimsel çalışmalarda, virüsün genetik dizininin Çin'e özgü yarasa ve yılan türlerinden kaynaklandığına dair ilk sonuçlar elde edilmiş, daha sonra salgın sona erinceye kadar ülkede yabani hayvan ticareti yasaklanmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan'dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle, 22 Ocak'tan bu yana başta Vuhan olmak üzere, Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu.

Yeni tip koronavirüs, 132 kişinin hayatını kaybetmesine yol açarken, virüsün bulaştığı kişi sayısı 5 bin 974'ü buldu.