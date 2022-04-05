Avustralya, Vietnam'dan hapisteki yaşlı vatandaşını serbest bırakmasını istedi - Son Dakika

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Vietnam hükümetinin 2016'dan beri "terörist" olarak tanımladığı Viet Tan'ın grubunu desteklemekten 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Vietnam doğumlu Avustralya vatandaşı Chau Van Kham'ın sağlık gerekçesiyle serbest bırakılmasını istedi.

Sydney'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Bakan Payne, geçen hafta Vietnam Dışişleri Bakanı Bui Thanh Son ile yaptığı telefon görüşmesinde 72 yaşındaki Kham'ın serbest bırakılmasını savunduğunu söyledi.

Vietnam tarafından terör örgütü olarak tanımlanan Viet Tan'a verdiği destekten dolayı 2019 yılında terör suçlamasıyla 12 yıla mahkum edilen Kham'ın yaşının ilerlediğini ve sağlık durumunun iyi olmadığını belirten Bakan Payne, "Kham durumu ile ilgili olarak Vietnam hukuk sistemine saygı duyuyor ve biz de duyuyoruz. Bununla birlikte endişemiz ilerleyen yaşı, 70'lerinde ve sağlığı iyi değil." ifadelerini kullandı.

Payne, "Bu gerçekler göz önüne alındığında koşulların detaylı bir şekilde değerlendirilmesini ve Avustralya'ya dönmesine izin verilmesini istedik." dedi.

Güney Vietnam ordusu gazisi ve 1980'lerin başından beri Avustralya'nın Sydney kentinde yaşayan Kham'ın, 2019 yılında sahte kimlik belgeleri kullanarak Kamboçya'dan Vietnam'a sınırı geçtiği sırada tutuklandığı biliniyor.

Aynı yıl Ho Chi Minh Kenti'ndeki bir mahkemede yargılanan Kham, Viet Tan grubunun Avustralya temsilciliğini yaptığı ve örgüte maddi kaynak sağlayarak terör suçu işlediği gerekçesiyle 12 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkumiyetini tamamladıktan sonra Vietnam'dan sınır dışı edilmesi beklenen Kham'ın ailesi, yaşlı adamın, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol, prostat sorunları ve böbrek taşlarından rahatsız olduğunu belirtiyor.