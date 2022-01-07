MELBOURNE - Avustralya vizesi iptal edilen Djokovic'in tutulduğu otelin önünde gösteriler sürüyor - Son Dakika

Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılmak için gittiği Melbourne'de vizesi iptal edilen tek erkeklerin dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic'in tutulduğu otelin önünde, hayranlarının dün başlattığı gösteriler bugün de devam etti.

Avukatlarının federal mahkemeye başvurusu üzerine pazartesi günü görülecek dava sonuçlanana kadar ülkede kalması kesinleşen Djokovic'e destek veren Sırp kökenli Avustralyalılar ünlü tenisçinin tutulduğu otelin önünde gün boyu ve gece gösteri düzenledi.

Otel önünde Sırpça müzikler eşleğinde dans edip şarkı söyleyen göstericiler, Novak Djokovic lehine sloganlar atarak ünlü rakete destek verdi.

Vize iptali kararının politik olduğunu savunan ve alınan karardan Avustralya Başbakanı Scott Morrison'un sorumlu olduğunu öne süren göstericiler, oyuncunun bir an önce antrenmanlarına ve normal hayatına devam etmesi için bir çözüm bulunmasını istiyor.

Djokovic destekçilerinden Dan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Dünyadaki en büyük Sırplardan birine destek vermek için burada toplandık. Djokovic'in bu sorunu çözmesini, hayatına devam etmesini ve ne başarmak istiyorsa onu başarmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Melbourne'de yaşayan Türkleri Novak Djokovic'e destek vermeye çağıran göstericilerden Snejana, "Bütün Türk arkadaşlarımızı, Djokovic destekçilerini, hayranlarını buraya davet etmek istiyorum. Gelin bize katılın. Çünkü Djokovic, felsefesinde kimin nereden geldiği önemli değil bütün dünyayı sarmalamak istiyor, hayatı seviyor, sevgiyi paylaşıyor. Lütfen bütün Türkler buraya gelin, sizi seviyoruz." diye konuştu.

Djokovic'in durumunu mahkeme belirleyecek

Djokovic'in Avustralya'da kalıp kalmayacağını 10 Ocak Pazartesi günü federal mahkemenin vereceği karar belirleyecek.

Kariyerinde 9 Avustralya Açık Tenis Turnuvası şampiyonluğu yaşayan Djokovic, mahkemenin vereceği karara kadar Melbourne'de karantinaya alındığı otelde bekleyecek.

Kovid-19 aşısı olup olmadığını açıklamayan Djokovic, sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a tıbbi muafiyet mazeretiyle katılacağını açıklamıştı. Melbourne'e ulaştıktan sonra muafiyet mazereti kabul edilmeyen ve ülkeye giriş vizesi iptal edilen Djokovic, mültecilerin tutulduğu otele gönderilmişti.

Oyuncuların 17-30 Ocak'ta düzenlenecek turnuvaya katılabilmesi için Kovid-19 aşısı zorunluluğu getirilmişti. Aşı olmayı reddeden tenisçilerden ise bağımsız uzmanlardan oluşan kuruldan tıbbi muafiyet alınması talep edilmişti.