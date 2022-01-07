Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic'in, mültecilerin tutulduğu oteldeki bekleyişi sürüyor - Son Dakika

Avustralya vizesi iptal edilen Sırp tenisçi Djokovic'in, mültecilerin tutulduğu oteldeki bekleyişi sürüyor. Otelin önünde bekleyen bir grup Djokovic taraftarı, ünlü tenisçiye destek olmak için dans edip şarkılar söylüyor.

Sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık'a katılmak için Melbourne kentine giden Djokovic, havaalanında sorguya alınmış ve ülkeye giriş şartlarını yerine getiremediği için Avustralya Sınır Güvenliği (ABF) tarafından vizesi iptal edilmişti.

Mültecilerin kaldığı bir otele yerleştirilen Sırp tenisçi, karara avukatları aracılığıyla itiraz etmişti. Federal Mahkemenin itirazla ilgili kararını pazartesi günü vermesi bekleniyor.

Avustralya Açık, 17-30 Ocak tarihlerinde Melbourne kentinde düzenlenecek.