Son Dakika Haberleri: Avustralya'ya domuz eti sokmak isteyen kadın, sınır dışı edildi
Son Dakika Güncel Avustralya'ya domuz eti sokmak isteyen kadın, sınır dışı edildi

Avustralya'ya domuz eti sokmak isteyen kadın, sınır dışı edildi

28 dakika önce

Sydney Havalimanı'nda valizindeki 4,6 kilo domuz etini beyan etmeden Avustralya'ya sokmaya çalışan 45 yaşındaki Vietnamlı kadının vizesi iptal edilerek, ülkesine geri gönderildiği bildirildi.

Avustralya'ya domuz eti sokmak isteyen kadın, sınır dışı edildi, System.String[]

Sydney Havalimanı'nda valizindeki 4,6 kilo domuz etini beyan etmeden Avustralya'ya sokmaya çalışan 45 yaşındaki Vietnamlı kadının vizesi iptal edilerek, ülkesine geri gönderildiği bildirildi.

Tarım Bakanı Bridget McKenzie, valizindeki domuz etiyle bazı yiyecekleri bildirmeden Sidney Uluslararası Havalimanı'ndan Avustralya'ya giriş yapmak isteyen 45 yaşındaki Vietnamlı kadının vizesinin iptal edildiğini ve 3 yıl boyunca geri dönmesinin yasaklandığını açıkladı.

Sınır dışı edilen kadının bildirmediği 4,6 kilo domuz etinde, Afrika Domuz Gribi (ASF) virüsünü yayma riski olduğunu hatırlatan McKenzie, "Ülke olarak zararlı ve hastalıksız olan statümüzü güçlü tutmamız gerekiyor." dedi.

Avustralya'nın yeni karantina yasaları uyarınca, ilk kez bir ziyaretçinin vizesinin iptal edilmesine neden olan olayda, ismi açıklanmayan Vietnamlı kadının valizinde 4,6 kilo domuz etinin yanı sıra 470 gram yumurta, bir kilo bıldırcın eti, meyve, sarımsak ve kalamar taşıdığı aktarıldı.

Valizlerdeki maddelerin, deklarasyon formunda belirtilmesi gerekiyor

Avustralya yasalarına göre, ülkeye giriş yapmak isteyen tüm yolcuların valizlerinde ve yanlarında taşıdıkları maddeleri deklarasyon formunda belirtmeleri gerekiyor.

Bildirimde bulunmayanlar, ülkeye sokmaya çalıştıkları maddelerle yakalanmaları durumunda sınır dışı edilmelerinin yanı sıra hapis ve para cezasına da çarptırılabiliyor.

ASF virüsüne rastlanılmayan Avustralya'da çiftliklerde yetiştirilen yaklaşık 2 milyon 500 bin domuzun haricinde, yaban hayatta 24 milyondan fazla domuz bulunduğu tahmin ediliyor.

Avustralya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 08:32 Kaynak: AA
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