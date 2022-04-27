Avustralya'ya göre, Çin'in Solomon Adaları ile anlaşması "seçimlere müdahale" - Son Dakika

Avustralya, Çin'in Avustralya'da seçim kampanyasının olduğu dönemde Okyanusya ülkesi Solomon Adaları ile güvenlik paktı imzalamasını seçimlere müdahale olarak görüyor.

Avustralya İçişleri Bakanı Karen Andrews yerel bir radyo kanalına, Çin'in Okyanusya ülkesi Solomon Adaları ile imzaladığı güvenlik paktını değerlendirdi.

Andrews, söz konusu paktın, Avustralya'da seçim kampanyasının yapıldığı bir dönemde imzalanmasının hükümetin yeniden seçilme şansını azaltmak için yapılmış bir hamle olduğunu savundu.

Solomon Adalarının anlaşmayı duyurduğu tarihe dikkati çeken Andrews, Pekin yönetiminin, Avustralya'nın federal seçim kampanyası sürecinde bulunduğunun farkında olduğunu belirtti.

Andrews, "Neden şimdi? Neden tüm bunlar tam federal seçim kampanyasının ortasında ortaya çıktı? Siyasi müdahale hakkında konuşuyoruz ve bunun birçok formu var." ifadelerini kullandı.

İki ülkenin anlaşmasına Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD tepki göstermişti

İki ülke arasında imzalanacağı açıklanan yeni güvenlik anlaşmasının taslağı oluğu iddia edilen belgenin 24 Mart'ta kamuoyuna yansımasının ardından Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD anlaşmanın imzalanmaması için hareket geçmişti.

Solomon Adaları ve Pekin yönetimine, anlaşma konusunda endişeli olduklarını aktaran bu üç ülke, Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare'den anlaşmayı imzalamamasını istemişti.

Anlaşmanın taslak metni olduğu ileri sürülen belgeden yola çıkan Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD, Pekin'in savaş gemilerinin limanları kullanacağını ve adalarda donanma üssü kuracağını iddia ediyor.

Başbakan Sogavare, Çin ile imzalamaya hazırlandıkları yeni güvenlik anlaşmasının, "Çin veya hiçbir devletin ülkede askeri bir üs kurmasına imkan sağlamadığını" açıklamasına rağmen Avustralya, Yeni Zelanda ve ABD anlaşmanın Pasifik'teki güvenliğe zarar vereceğini savunuyor.

Çin'in Solomon Adaları ile askeri iş birliğini de içeren güvenlik anlaşması imzalamasının, ABD, İngiltere ve Avustralya arasında, nükleer denizaltı teknolojisinin paylaşılmasını öngören AUKUS anlaşmasına karşı bölgede zemin kazanma çalışması olarak değerlendiriliyor.

Çin, Okyanusya ülkesi Solomon Adaları ile savaş gemilerinin limanları kullanmasına ve adalarda donanma üssü kurmasına olanak sağlayacağı öne sürülen güvenlik paktını 20 Nisan'da imzalamıştı.

Federal seçimler 3 yılda bir tekrarlanıyor

Avustralya'da 3 yılda bir tekrarlanan federal seçimler, yasalara göre en geç 21 Mayıs 2022'de yapılması gerekiyor.

18 Mayıs 2019'da seçimlerden zaferle çıkan Liberal-Ulusal Parti koalisyonu 77 milletvekiliyle tek başına iktidara gelirken, İşçi Partisi 68, Yeşiller, United Australia, Katter's Australia ve Centre Alliance partileri birer milletvekili çıkartmıştı.