Son Dakika Haberleri: Avustralya'ya İki Fırtına Birden

Avustralya'ya İki Fırtına Birden

1 saat önce

Avustralya'da, ülkeye yaklaşan Trevor siklonuna karşı olağanüstü hal ilan ederek, ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede tahliye çalışmaları başladı.

Avustralya'ya İki Fırtına Birden, System.String[]
Avustralya'da, ülkeye yaklaşan Trevor siklonuna karşı olağanüstü hal ilan ederek, ülkenin kuzeyindeki birçok bölgede tahliye çalışmaları başladı.

Avustralya'nın Trevor siklonu, bu sefer Veronica siklonuyla birlikte geliyor. İki fırtınanın aynı anda gelecek olmasıyla Meteoroloji Müdürlüğü kırmızı alarm vererek, tahliye çağrısında bulunmuştu. Yangın ve Acil Durumlar Müdürlüğü, tahliyelerin başlatıldığını açıkladı. Avustralya Hükumeti de ülkenin kuzeyinde olağanüstü hal ilan etti. Tehlike kategorisi 4 olan fırtınanın saatte 279 kilometre hızla ülkeye yaklaştığı ve Cumartesi günü karaya ulaşacağı açıklandı. - CANBERRA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 03:04 Kaynak: İHA

Avustralya, Güncel
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