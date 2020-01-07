Avustralya yangınları: Hangi ülkeler yardım teklif etti? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya yangınları: Hangi ülkeler yardım teklif etti? - Son Dakika Dünya

Avustralya yangınları: Hangi ülkeler yardım teklif etti?

6 saat önce

Birçok ülke, aylardır süren yangınları kontrol altına almakta zorlanan Avustralya'ya yardım için harekete geçti.

Avustralya yangınları: Hangi ülkeler yardım teklif etti?, System.String[]

Birçok ülke aylardır süren yangınları kontrol altına almakta zorlanan Avustralya'ya yardım için harekete geçti.


Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde aralık ayı sonu olağanüstü hal ilan edildi ancak hükümet henüz resmi olarak uluslararası yardım çağrısı yapmadı.

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Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:01 
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