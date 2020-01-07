Avustralya yangınları: Hangi ülkeler yardım teklif etti?

Birçok ülke aylardır süren yangınları kontrol altına almakta zorlanan Avustralya'ya yardım için harekete geçti.



Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde aralık ayı sonu olağanüstü hal ilan edildi ancak hükümet henüz resmi olarak uluslararası yardım çağrısı yapmadı.