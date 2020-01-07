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Avustralya yangınları: Hangi ülkeler yardım teklif etti?
6 saat önce
Birçok ülke, aylardır süren yangınları kontrol altına almakta zorlanan Avustralya'ya yardım için harekete geçti.
Birçok ülke aylardır süren yangınları kontrol altına almakta zorlanan Avustralya'ya yardım için harekete geçti.
Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde aralık ayı sonu olağanüstü hal ilan edildi ancak hükümet henüz resmi olarak uluslararası yardım çağrısı yapmadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 05:01
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