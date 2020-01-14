Avustralya yangınları: Sloven tenisçi hava kirliliği nedeniyle eleme maçına devam edemedi

Avustralya Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda elemelerin ilk günü, ülkede aylardır kontrol altına alınamayan yangınların yol açtığı hava kirliliği altında yapıldı. Sloven tenisçi Dalila Jakupovic, hava kirliliği nedeniyle nefes almakta güçlük çekerek ilk tur mücadelesini yarıda kesmek zorunda kaldı.



Avustralya genelinde eylül ayından beri devam eden yangınların sebep olduğu duman ve hava kirliliği, Melbourne kentinin ev sahipliği yaptığı sezonun ilk grand slam tenis turnuvasını da olumsuz etkiledi.