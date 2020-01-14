Avustralya yangınları: Sloven tenisçi hava kirliliği nedeniyle eleme maçına devam edemedi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya yangınları: Sloven tenisçi hava kirliliği nedeniyle eleme maçına devam edemedi - Son Dakika Dünya

Avustralya yangınları: Sloven tenisçi hava kirliliği nedeniyle eleme maçına devam edemedi

6 saat önce

Avustralya Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda elemelerin ilk günü, ülkede aylardır kontrol altına alınamayan yangınların yol açtığı hava kirliliği altında yapıldı.

Avustralya Açık Grand Slam Tenis Turnuvası'nda elemelerin ilk günü, ülkede aylardır kontrol altına alınamayan yangınların yol açtığı hava kirliliği altında yapıldı. Sloven tenisçi Dalila Jakupovic, hava kirliliği nedeniyle nefes almakta güçlük çekerek ilk tur mücadelesini yarıda kesmek zorunda kaldıView on euronews

Avustralya yangınları: Sloven tenisçi hava kirliliği nedeniyle eleme maçına devam edemedi

Avustralya, Tenis, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 05:27 
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