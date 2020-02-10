Avustralya yangınların ardından bu kez aşırı yağışlarla mücadele ediyor

Avustralya yaklaşık 3 ay boyunca devam eden orman yangınlarıyla mücadele ettikten sonra bu kez aşırı yağış ve sel baskınları sebebiyle zor günler geçiriyor. Ülkenin en kalabalık kenti Sidney'de ve Yeni Güney Wales (New South Wales) eyaleti genelinde görülen fırtına ve yağmur sebebiyle yaklaşık 100 bin ev elektriksiz kalırken, birçok mahalle ve yerleşim yerini su bastı.



Yetkililer son 30 senenin en şiddetli yağışlarının görüldüğü Sidney ve çevresine normalden 3 kat fazla yağış düştüğünü belirtti. Meteoroloji çalışanları yağışın metre kare başına 391 milimetre ölçüldüğünü kaydetti. Sydney sahillerine vuran beyaz ve kahverengimsi köpük dalgasıysa ilginç görüntüler oluşturdu.