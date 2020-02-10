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Avustralya yangınların ardından bu kez aşırı yağışlarla mücadele ediyor
6 saat önce
Avustralya'nın en kalabalık kenti Sidney'de görülen yağmur sebebiyle yaklaşık 100 bin ev elektriksiz kaldı.
Avustralya'nın en kalabalık kenti Sidney'de görülen yağmur sebebiyle yaklaşık 100 bin ev elektriksiz kaldı. Yetkililer son 30 senenin en şiddetli yağışlarının görüldüğü Sidney ve çevresine normalden 3 kat fazla yağış düştüğünü belirttiView on euronews
Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:06
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