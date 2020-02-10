Avustralya yangınların ardından bu kez aşırı yağışlarla mücadele ediyor - Son Dakika
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Avustralya yangınların ardından bu kez aşırı yağışlarla mücadele ediyor

6 saat önce

Avustralya'nın en kalabalık kenti Sidney'de görülen yağmur sebebiyle yaklaşık 100 bin ev elektriksiz kaldı.

Avustralya'nın en kalabalık kenti Sidney'de görülen yağmur sebebiyle yaklaşık 100 bin ev elektriksiz kaldı. Yetkililer son 30 senenin en şiddetli yağışlarının görüldüğü Sidney ve çevresine normalden 3 kat fazla yağış düştüğünü belirttiView on euronews

Avustralya yangınların ardından bu kez aşırı yağışlarla mücadele ediyor

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 10:06 
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