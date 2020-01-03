Avustralya yangınlarından Yılbaşı kutlamalarına haftanın 'no comment' videoları - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya yangınlarından Yılbaşı kutlamalarına haftanın 'no comment' videoları - Son Dakika Dünya

Avustralya yangınlarından Yılbaşı kutlamalarına haftanın 'no comment' videoları

6 saat önce

Avustralya yangınları aşırı sıcaklar ve rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken dünya başkentleri yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.

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Avustralya yangınları aşırı sıcaklar ve rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken dünya başkentleri yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı. Soğuk sulara dalmak gibi ilginç gelenekler de yine yılın ilk gününün değişmeyen gelenekleri arasında yer aldı.View on euronews

Avustralya yangınlarından Yılbaşı kutlamalarına haftanın 'no comment' videoları

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:57 
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