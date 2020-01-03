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Avustralya yangınlarından Yılbaşı kutlamalarına haftanın 'no comment' videoları
6 saat önce
Avustralya yangınları aşırı sıcaklar ve rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken dünya başkentleri yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı.
Avustralya yangınları aşırı sıcaklar ve rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken dünya başkentleri yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı. Soğuk sulara dalmak gibi ilginç gelenekler de yine yılın ilk gününün değişmeyen gelenekleri arasında yer aldı.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:57
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