Avustralya yangınlarından Yılbaşı kutlamalarına haftanın 'no comment' videoları

Avustralya yangınları aşırı sıcaklar ve rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken dünya başkentleri yeni yılı havai fişek gösterileriyle karşıladı. Soğuk sulara dalmak gibi ilginç gelenekler de yine yılın ilk gününün değişmeyen gelenekleri arasında yer aldı.View on euronews