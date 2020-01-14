Avustralya yangınlarının dumanları tüm dünyayı sarıyor - Son Dakika
BBC
Son Dakika Dünya Avustralya yangınlarının dumanları tüm dünyayı sarıyor - Son Dakika Dünya

Avustralya yangınlarının dumanları tüm dünyayı sarıyor

6 saat önce

NASA, Avustralya'daki orman yangınlarından yükselen ve stratosfere ulaşan dumanların dünyanın çevresini sarmasının beklendiğini duyurdu.

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Avustralya'daki orman yangınlarından yükselen ve stratosfere ulaşan dumanların dünyanın çevresini dolanmasının beklendiğini duyurdu.

Ülkenin doğu kıyılarındaki orman yangınları Eylül ayından beri devam ediyor. Büyük Okyanus'a yönelen duman tabakası yeni yılın ilk gününde Güney Amerika'yı geçti ve 8 Ocak'ta dünyanın etrafındaki turunun yarısını tamamladı.

NASA uzmanları dumanların dünyanın çevresini en az bir kez dolanacağını söylüyor.

Avustralya'da milyonlarca hektarlık bir alanı küle çeviren yangınlarda en az 28 kişi hayatını kaybetmiş, yüz milyonlarca hayvan ölmüştü.

Uzmanlar, yangının büyüklüğü ve şiddetinde iklim değişikliğinin önemli payı olduğunu söylüyor.

Duman dünyayı nasıl dolaşıyor?

NASA'ya göre alevler çok büyük olduğu için görülmedik büyüklükte boranlara neden oldu.

Boranlar, dumanın stratosfere kadar çıkmasını sağladı. Bazı bölgelerde dumanların 17,7 kilometre yukarı çıktığı görüldü.

NASA'nın açıklamasında "Duman stratosfere ulaşınca kaynağından binlerce kilometre uzaklığa taşınabilir ve küresel atmosfer koşullarını etkiler" denildi.

Kurum, dumanların etkisinin araştırıldığını ve bu yükseklikte atmosferin soğumasına ya da ısınmasına yol açıp açmadığının belirleneceğini vurguladı.





Dumanlar, Güney Amerika'da gökyüzünün rengini değiştirmiş, Yeni Zelanda'da hava kalitesini ciddi oranda bozmuş ve dağların zirvesindeki kar örtüsünün rengini değiştirmişti.

Avustralya'nın Sydney, Melbourne, Canberra ve Adelaide gibi büyük kentlerinde yangınlar sonucu hava kirliliği tehlikeli seviyelere çıktı.

Ülkenin doğusunda 100'den fazla bölgede yangınlar devam ediyor. Ancak son birkaç günde havalar serinlemeye başladı ve yağmur bekleniyor. Uzmanlar, bunun felaketin daha da büyümesini engelleyebileceğini söylüyor.

Avustralya yangınlarının dumanları tüm dünyayı sarıyor
Güney Amerika, Avustralya, NASA, Dünya, Son Dakika

BBC
Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:05 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Dalila Jakupovic, nefes almakta zorlanınca maçı yarıda bıraktı
Johnson, İskoçya'da bağımsızlık referandumu talebini reddetti Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu ABD'li astronot bir ilke imza attı! Uzayda kurabiye pişirdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2020 17:56:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Avustralya yangınlarının dumanları tüm dünyayı sarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]