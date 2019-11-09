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Avustralya yangınlarla boğuşuyor

6 saat önce

Avustralya'nın doğusunda çıkan yangınlarda en az üç kişi hayatını kaybetti.

Avustralya yangınlarla boğuşuyor, System.String[]

Avustralya'nın doğusunda çıkan yangınlarda en az üç kişi hayatını kaybetti. Yangınlar 90'a yakın farklı noktada devam ederken, ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti itfaiye ekiplerinden cumartesi günü yapılan açıklamada, kırsal alanda çıkan yangınlarda en az üç kişinin öldüğü, yedi kişinin de kayıp olduğu kaydedildi. Yangınlarda aralarında en az 19 itfaiye görevlisinin de bulunduğu yaklaşık 40 kişinin ise yaralandığı belirtildi.


İtfaiye ekipleri Sydney'in yaklaşık 550 kilometre kuzeyinde bulunan Glen Innes kentinde yanmış bir otomobilden bir kişinin cesedinin çıkarıldığını, aynı yangından kurtarılan bir kişinin ise daha sonra hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı. Üçüncü kurbanın ise Johns River kentindeki yanmış bir binada bulunduğu kaydedildi.


Yetkililer cumartesi günü itibariyle Yeni Güney Galler Eyaleti'nin kırsal kesimlerinde toplam 87 noktada yangınların sürdüğünü, bunlardan 16'sının henüz kontrol altına alınamadığını belirtti. Yangınları söndürmek ve kontrol altına almak için yaklaşık bin itfaiye görevlisi bölgede çalışmalarını sürdürüyor.


Yeni Güney Galler Eyaleti'ne komşu olan Queensland eyaletinde de bir düzineye yakın yangın ihbar edildi.


Meteorolojiden yapılan tahminlere göre, bölgede rüzgar devam edecek ve yağış beklenmiyor.


dpa/ BW,EC


(c)


Avustralya, İtfaiye, Galler, Dünya

Kaynak: Deutsche Welle

Haber Yayın Tarihi: 09.11.2019 06:52 
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