Son Dakika Haberleri: Avustralya Yasta

Avustralya Yasta

1 saat önce

Yeni Zelanda'daki cami saldırısının ardından komşu ülke Avustralya'da yas ilan edildi.

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Yeni Zelanda'daki cami saldırısının ardından komşu ülke Avustralya'da yas ilan edildi.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Yeni Zelanda'daki iki camiye gerçekleştirilen saldırının ardından Avustralya'nın saldırıya kayıtsız kalamayacağını belirterek saldırıları kınadı. Yeni Zelanda'da Cuma namazı esnasında 2 ayrı camide eş zamanlı yapılan ve 49 kişinin ölümüne neden olan saldırının ardından Başbakan Morrison kameraların karşısına geçti. Yeni Zelanda'nın yalnızca bir müttefik ve komşu olmadığının altını çizen Morrison saldırıyı "vahşi terör saldırısı" olarak tanımladı. Yalnızca devletler nezninde değil 2 ülke halkının da aynı şoku yaşadığını belirten Avustralya Başbakanı, yas ilan edildiğini bu nedenle bayrakların yarıya indirilmesi talimatı verdiğini belirtti.

Saldırganlardan birinin Avustralyalı olduğunu doğrulayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison basın açıklamasında, "Yeni Zelanda ve biz sadece müttefik değiliz, sadece ortak değiliz, biz bir aileyiz. Bugün Yeni Zelanda'da aile üyelerimizle kuzenlerimizle birlikte kederliyiz. Bugün aşırılık yanlısı, sağcı, vahşete sebep olan terörist saldırıda Yeni Zelanda ile birlikte şok olduk, dehşete düştük, öfkelendik, burada durup kınıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Avustralya Başbakanı ayrıca sosyal medya hesabından "Yeni Zelanda'daki terörist saldırıda ölenlerin saygısı ve başsağlığı için bayrakların yarıya indirilmesini istiyorum" dedi. - MELBOURNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:32 Kaynak: İHA

Yeni Zelanda, Avustralya, Güncel
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