Avustralya'yı bu kez şiddetli yağışlar vurdu - Son Dakika
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Avustralya'yı bu kez şiddetli yağışlar vurdu

6 saat önce

Uzun süredir orman yangınlarının oluşturduğu felaketle savaşan Avustralya'ya bu kez de yağmurlar felaket getirdi.

Avustralya'yı bu kez şiddetli yağışlar vurdu, System.String[]

Uzun süredir orman yangınlarının oluşturduğu felaketle savaşan Avustralya'ya bu kez de yağmurlar felaket getirdi. Şiddetli yağmurların yangınların küllerini nehirlere sürüklediği ve milyonlarca balığın telef olduğu açıklandı.

Avustralya'da yaşanan orman yangınları 1 milyarın üzerinde hayvanın telef olmasına neden oldu. Ancak bu hafta başında alevleri söndürmeye yardım eden şiddetli yağmurlar da, kitlesel balık ölümlerine neden oldu. Yeni Güney Galler'deki Kempsey Shire'da bulunan Bellbrook yakınlarındaki nehrin 60 ila 70 kilometrelik kısmında, orman yangınları sonucu oluşan külün nehrin suyuna karışmasıyla milyonlarca balık telef oldu.

Nehrin yakınında yaşayan Arthur Bain yaptığı açıklamada, "Bölgede yaşayan diğer komşularla konuştuğumuzda yaklaşık 60 kilometrelik bir alanda çamur içinde çürüyen balıklar dikkat çekiyor. Ciddi bir sorunumuz daha var" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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