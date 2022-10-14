Son dakika haberi: Avustralya'yı sel vurdu: 1 ölü - Son Dakika
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Son dakika haberi: Avustralya'yı sel vurdu: 1 ölü

14.10.2022 15:08

Son dakika haberler... - Avustralya'yı sel vurdu: 1 ölü Avustralya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, ülkenin 4 eyaletinde tahliye kararı alındı.

- Avustralya'yı sel vurdu: 1 ölü

SİDNEY - Avustralya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, ülkenin 4 eyaletinde tahliye kararı alındı.

Avustralya'yı şiddetli yağış vurdu. Ülkenin bazı bölgelerinde, son 24 saat içerisinde Ekim ayındaki ortalama yağışlarının 4 katı yağış meydana gelirken, 4 eyalette ise tahliye kararı verildi. En az 500 evin sular altında kaldığı ülkede 1 kişiden de haber alınamıyor. Selden en çok etkilenen eyalet Victoria'da şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, okullarda eğitime ara verildi, 3 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Tasmanya'da ise 24 saat içinde şiddetli yağışın ardından nehirler taştı. Selden etkilenen Yeni Güney Galler'in Forbes kasabasında 600 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Eyaletin batısında aracı sular altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

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Kaynak: İHA

Avustralya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Avustralya'yı sel vurdu: 1 ölü - Son Dakika

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