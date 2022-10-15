Avustralya'yı sel vurdu: 1 ölü - Son Dakika
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Avustralya'yı sel vurdu: 1 ölü

15.10.2022 00:57
Avustralya'yı sel vurdu: 1 ölü

Avustralya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, ülkenin 4 eyaletinde tahliye kararı alındı.

Avustralya'da etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken, ülkenin 4 eyaletinde tahliye kararı alındı.

Avustralya'yı şiddetli yağış vurdu. Ülkenin bazı bölgelerinde, son 24 saat içerisinde Ekim ayındaki ortalama yağışlarının 4 katı yağış meydana gelirken, 4 eyalette ise tahliye kararı verildi. En az 500 evin sular altında kaldığı ülkede 1 kişiden de haber alınamıyor. Selden en çok etkilenen eyalet Victoria'da şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü, okullarda eğitime ara verildi, 3 bin ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Tasmanya'da ise 24 saat içinde şiddetli yağışın ardından nehirler taştı. Selden etkilenen Yeni Güney Galler'in Forbes kasabasında 600 kişiye tahliye çağrısı yapıldı. Eyaletin batısında aracı sular altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti. - SİDNEY

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Avustralya'yı sel vurdu: 1 ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avustralya'yı sel vurdu: 1 ölü - Son Dakika
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