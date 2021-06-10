Avustralya'yı şiddetli rüzgar ve sel vurdu - Son Dakika

Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli rüzgar ve yağışın sele yol açmasıyla cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı araçlar suya gömülürken, 200 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşandı.

Avustralya'nın Victoria eyaletinde etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın yol açtığı sel nedeniyle cadde ve sokaklarda su baskınları meydana geldi. Eyalet genelinde bazı yollar kapanırken, araçlar da suya gömüldü. Hızı saatte 119 kilometreye ulaşan rüzgarın etkisiyle bazı ağaçların devrildiği eyalette 200 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Acil servislerin 5 binden fazla yardım çağrısı aldığı, 3 bin 500'ünün ağaçların evlerin üzerine düşmesi sonucu meydana gelen kazalarla ilgili olduğu aktarıldı. 40 yaşlarındaki bir kadının başından yaralanarak hastaneye kaldırıldığını ifade edildi. Eyalet Acil Servis Şefi Tim Wiebusch, Melbourne'un doğusundaki Traralgon'da nehrin su seviyesinin yükselmesiyle yaklaşık 220 ev için tahliye emri verildiğini duyurdu.

Yetkililer, Avustralya'nın en kalabalık ikinci eyaletinde 2008'den beri bu kadar güçlü rüzgarın etkili olmadığını belirtti. - VİCTORİA