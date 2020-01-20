Avustralya'yı yangınların ardından dolu ve toz fırtınasını vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'yı yangınların ardından dolu ve toz fırtınasını vurdu - Son Dakika Dünya

Avustralya'yı yangınların ardından dolu ve toz fırtınasını vurdu

6 saat önce

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu.

Avustralya'yı yangınların ardından dolu ve toz fırtınasını vurdu, System.String[]

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu.


İtfaiye biriminden yetkililer, başkent Kanberra'da etkili olan dolunun ardından meydana gelen selde, bazı ağaçların kökünden söküldüğü ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

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Avustralya, İtfaiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:47 
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