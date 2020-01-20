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Avustralya'yı yangınların ardından dolu ve toz fırtınasını vurdu
6 saat önce
Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu.
Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu.View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:48
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