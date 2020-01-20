Avustralya'yı yangınların ardından dolu ve toz fırtınasını vurdu

Avustralya 'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu.View on euronews

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Yangınlarla mücadele eden Avustralya'yı bu kez dolu ve kum fırtınası vurdu