Avustralya'yı yangınların ardından dolu ve toz fırtınasını vurdu - Son Dakika
Son Dakika Dünya Avustralya'yı yangınların ardından dolu ve toz fırtınasını vurdu - Son Dakika Dünya

Avustralya'yı yangınların ardından dolu ve toz fırtınasını vurdu

6 saat önce

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu.

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu.View on euronews

Avustralya'yı yangınların ardından dolu ve toz fırtınasını vurdu

Avustralya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 07:48 
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