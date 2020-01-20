Avustralya'yı yangınların ardından toz fırtınası, dolu ve sel vurdu - Son Dakika

Avustralya'da aylardır kontrol altına alınamayan yangınların ardından ülkeyi toz fırtınası, dolu ve sel felaketi vurdu.

İtfaiye biriminden yetkililer, başkent Kanberra'da bugün etkili olan dolunun ardından meydana gelen selde, bazı ağaçların kökünden söküldüğü ve 2 kişinin yaralandığını bildirdi.

Aniden bastıran dolu; kamu binaları, ev, iş yerleri ve otomobillerde hasara neden olurken, şehrin bazı bölgelerinde elektrik kesintileri meydana geldi.

Dubbo, Broken Hill, Nyngan ve Parkes kasabalarında hızı saatte 107 kilometreye varan rüzgarların taşıdığı toz bulutu, gökyüzünü kapladı.

Avustralya'nın en büyük ikinci şehri Melbourne'de ise dün ve bugün etkili olan dolu fırtınasının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca hafta sonunda yangınların en fazla etkili olduğu Brisbane ve Queensland eyaletindeki Gold Coast'ta etkili olan fırtınalar sele yol açtı.

Yeni Güney Galler ve Viktorya'daki yağışların da yangınlar üzerinde etkili olduğu ancak tamamen bitirmediği kaydedildi.

Yetkililer, Yeni Güney Galler ve Viktorya'da bu hafta sıcaklığın artacağını vurgulayarak yangın tehlikesine karşı uyardı.

Yangınlar nedeniyle ölenlerin sayısı 28'e yükseldi

Ülke genelinde eylül ayından bu yana kontrol altına alınamayan yangınlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 28'e yükselirken, çoğu Yeni Güney Galler eyaletinde olmak üzere toplam 10,3 milyon hektardan fazla alan ve 2 bin 600'den fazla ev kül oldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) Goddard Uzay Uçuş Merkezi'nden yapılan açıklamada, Avustralya'da aylardır orman ve çayırlık alanlarda etkili olan ve zaman zaman yerleşim yerlerine de sıçrayan yangınların neden olduğu dumanların, Dünya'nın etrafını en az bir kez dolaşmasının beklendiği bildirilmişti.

Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), Avustralya'da aylardır süren yangınlarda doğrudan veya dolaylı 1,25 milyar hayvanın ölmüş olabileceği tahmininde bulunmuştu.

Telef olan hayvanlar arasında en çok sürüngenlerin ve kuşlar ile koala ve kanguru gibi memeli hayvanların olduğu sanılıyor.