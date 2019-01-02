Avustralya: Yılın Son Günü Devasa Kum Fırtınası
16 dakika önce
Avustralya'nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinde yılın son gününde etkili olan devasa kum fırtınası gökyüzünü bir anda kızıla çevirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 09:41 Kaynak: Youtube
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