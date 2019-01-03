Avustralya: Yılın Son Günü Devasa Kum Fırtınası
28 dakika önce
Avustralya'nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinde yılın son gününde etkili olan devasa kum fırtınası gökyüzünü bir anda kızıla çevirdi.
Avustralya
'nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler
eyaletinde yılın son gününde etkili olan devasa kum fırtınası gökyüzünü bir anda kızıla çevirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:16
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