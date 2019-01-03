Son Dakika Haberleri: Avustralya: Yılın Son Günü Devasa Kum Fırtınası

Avustralya: Yılın Son Günü Devasa Kum Fırtınası

28 dakika önce

Avustralya'nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinde yılın son gününde etkili olan devasa kum fırtınası gökyüzünü bir anda kızıla çevirdi.

Avustralya'nın güneydoğusundaki Yeni Güney Galler eyaletinde yılın son gününde etkili olan devasa kum fırtınası gökyüzünü bir anda kızıla çevirdi.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 05:16 

Galler, Avustralya, Dünya
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