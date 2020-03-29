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Avustralya yoğun bakım gerektirmeyen Covid-19 hastaları için 'sanal hastane' kuruyor
6 saat önce
Avustralya, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalarının özel bir monitör sistemiyle evlerinde tedavi olmalarını öngören pilot proje için kolları sıvadı.
Avustralya, yeni tip koronavirüsün yol açtığı Covid-19 hastalarının özel bir monitör sistemiyle evlerinde tedavi olmalarını öngören pilot proje için kolları sıvadı.
Yerel "The Age" gazetesinin haberine göre, "sanal hastane" olarak adlandırılan projeyle yoğun bakım servisi dışında tedavi gören Covid-19 hastaları, evlerine yerleştirilecek özel bir sistemle takip edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 07:44
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