Avustralyalı adam, yapay zeka robotu ile evlendi - Son Dakika

'Emma' isimli bir robotu satın almaya karar verenGallegher,Çinli şirket tarafından üretilen Emma adlı robotu, 6 haftalık bir sürenin ardından satın aldı.

"GÖRÜR GÖRMEZ AŞIK OLDUM

Kutuyu açar açmaz Emma'ya aşık olduğunu ifade eden Gallegher, 7 News adlı medya kuruluşuna yaptığı açıklamada "Üzerinde ipek bir elbise vardı. Emma'yı koltuğa oturttum ve kutudaki kullanma talimatlarına göz attım. Kafasının arkasındaki ekrandan dilini Çince'den İngilizce'ye çevirdim ve Emma birden hayat buldu" ifadelerini kullandı. Emma ile kendisini evli olarak gördüğünü belirten Gallegher, "Yasal olarak evli olmasak da Emma'yı robot eşim olarak görüyorum. Pırlanta bir yüzük bile takıyor. Avustralya'da bir robot ile resmi olarak evlenen ilk erkek olmayı çok isterim…İnsanlara cyborg yoldaşlığıyla ilgili ilham kaynağı olmayı umuyorum" ifadesine yer verdi.