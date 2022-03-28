Avustralyalı Araştırmacılar Batarya Ömrünü Uzatmada Çığır Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Avustralyalı Araştırmacılar Batarya Ömrünü Uzatmada Çığır Açıyor

28.03.2022 21:11
Avustralyalı Araştırmacılar Batarya Ömrünü Uzatmada Çığır Açıyor

SİDNEY, 28 Mart (Xinhua) — Nature Communications dergisinde yayımlanan ve kamuoyuna Pazartesi günü duyurulan buluş, atomik incelikte bir katmanın, yüksek voltajlı lityum bataryaların ömrünü iki kattan fazla artırarak şarj-deşarj döngüsünü 500'den 1.000'in üzerine çıkaracak şekilde kaplamada nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Queensland Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi'nden baş araştırmacı Profesör Lianzhou Wang, Xinhua'ya yaptığı açıklamada bu buluşun farklı […]

SİDNEY, 28 Mart (Xinhua) — Nature Communications dergisinde yayımlanan ve kamuoyuna Pazartesi günü duyurulan buluş, atomik incelikte bir katmanın, yüksek voltajlı lityum bataryaların ömrünü iki kattan fazla artırarak şarj-deşarj döngüsünü 500'den 1.000'in üzerine çıkaracak şekilde kaplamada nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Queensland Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi'nden baş araştırmacı Profesör Lianzhou Wang, Xinhua'ya yaptığı açıklamada bu buluşun farklı teknoloji türlerine sahip bataryalara uygulanabileceğini belirterek "İşlemimiz, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, elektrikli aletlere ve elektrikli araçlara kadar birçok şeydeki bataryaların ömrünü artıracak" dedi.

Wang, geliştirdikleri teknolojinin son derece "güçlü", uzun süreli bir katman oluşturarak çalıştığını ve bu katmanın da batarya materyallerinin çözünmesi ile zaman içinde şarj kapasitesini yitirmesini engellediğini söyledi. "Bu atomik katman, koruma katmanı ile alttaki batarya materyalleri arasında çok güçlü bir bağa sahip, çünkü çok iyi bir yapıştırma bağı var" diyen Wang, bunun da batarya materyallerinin uzun ömürlü olmasını sağlayacağını ifade etti. Lityum-iyon bataryalara yönelik daha önceki elektrot materyallerinde öncelikli olarak hem pahalı hem de zehirli bir malzeme olan kobalt kullanılıyordu. Wang ve ekibinin geliştirdiği kaplama nanomateryali ise ikisi de ucuz ve daha az zehirli olan nikel ve magnezyumdan yapılıyor.

Lityum-iyon bataryaların, enerjinin karbon olmayan türlerine küresel geçişte kilit rol oynaması planlanıyor. Bu bataryalar, elektrikli araçlarda, evde kullanılan elektroniklerde ve yenilenebilir enerji kaynaklarınca üretilen enerjinin depolanmasının bir yolu olarak önemli bir araç. Ancak birçoğunun 5 ila 10 yıllık ömrü olması sebebiyle lityum-iyon bataryalara geçiş bir çözüm sunarken aynı zamanda sorun da yaratıyor. Avustralya'nın önde gelen sanayi araştırma kurumu İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu'nun (CSIRO) 2018'de yayınladığı bir rapor, lityum-iyon batarya atıklarının her yıl yüzde 20 arttığını ve tüm pillerin ancak yüzde 10'unun geri dönüştürüldüğünü ortaya koymuştu.

Wang'in buluşu, gittikçe büyüyen bu probleme bir çözüm bulabilir. Bilim insanı, Xinhua'ya yaptığı yorumda gelecek iki ila üç yılda endüstriyel üretim ölçeğine ulaşmayı beklediklerini söyledi. Wang, "Yeni teknoloji pillerin çok daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor ve pillerin geri dönüştürülmesi ihtiyacının azalmasıyla birlikte ileri yönde önemli bir adımı temsil ediyor" dedi.

YORUMLAR
500
Çin'de Düşen Uçağın İkinci Kara Kutusu Bulunduktan Sonra Da, Kaza Bölgesinde Arama Çalışmaları Devam Ediyor Çin'de Düşen Uçağın İkinci Kara Kutusu Bulunduktan Sonra Da, Kaza Bölgesinde Arama Çalışmaları Devam Ediyor Çin, Üç Yaşından Küçük Çocukların Ebeveynleri İçin Kişisel Gelir Vergisini Azalttı Çin, Üç Yaşından Küçük Çocukların Ebeveynleri İçin Kişisel Gelir Vergisini Azalttı

Queensland Üniversitesi, Pazartesi, Sydney, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Avustralyalı Araştırmacılar Batarya Ömrünü Uzatmada Çığır Açıyor - Son Dakika


Son Dakika
20:24 Ebrar Karakurt'tan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:58 Uğur Işılak sözleriyle kimi eleştirdi! Konu ile ilgili anında yanıt geldi
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 21:21:01. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralyalı Araştırmacılar Batarya Ömrünü Uzatmada Çığır Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement