Avustralyalı Araştırmacılar Batarya Ömrünü Uzatmada Çığır Açıyor - Son Dakika

SİDNEY, 28 Mart (Xinhua) — Nature Communications dergisinde yayımlanan ve kamuoyuna Pazartesi günü duyurulan buluş, atomik incelikte bir katmanın, yüksek voltajlı lityum bataryaların ömrünü iki kattan fazla artırarak şarj-deşarj döngüsünü 500'den 1.000'in üzerine çıkaracak şekilde kaplamada nasıl kullanılabileceğini gösterdi. Queensland Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi'nden baş araştırmacı Profesör Lianzhou Wang, Xinhua'ya yaptığı açıklamada bu buluşun farklı teknoloji türlerine sahip bataryalara uygulanabileceğini belirterek "İşlemimiz, akıllı telefonlardan dizüstü bilgisayarlara, elektrikli aletlere ve elektrikli araçlara kadar birçok şeydeki bataryaların ömrünü artıracak" dedi.

Wang, geliştirdikleri teknolojinin son derece "güçlü", uzun süreli bir katman oluşturarak çalıştığını ve bu katmanın da batarya materyallerinin çözünmesi ile zaman içinde şarj kapasitesini yitirmesini engellediğini söyledi. "Bu atomik katman, koruma katmanı ile alttaki batarya materyalleri arasında çok güçlü bir bağa sahip, çünkü çok iyi bir yapıştırma bağı var" diyen Wang, bunun da batarya materyallerinin uzun ömürlü olmasını sağlayacağını ifade etti. Lityum-iyon bataryalara yönelik daha önceki elektrot materyallerinde öncelikli olarak hem pahalı hem de zehirli bir malzeme olan kobalt kullanılıyordu. Wang ve ekibinin geliştirdiği kaplama nanomateryali ise ikisi de ucuz ve daha az zehirli olan nikel ve magnezyumdan yapılıyor.

Lityum-iyon bataryaların, enerjinin karbon olmayan türlerine küresel geçişte kilit rol oynaması planlanıyor. Bu bataryalar, elektrikli araçlarda, evde kullanılan elektroniklerde ve yenilenebilir enerji kaynaklarınca üretilen enerjinin depolanmasının bir yolu olarak önemli bir araç. Ancak birçoğunun 5 ila 10 yıllık ömrü olması sebebiyle lityum-iyon bataryalara geçiş bir çözüm sunarken aynı zamanda sorun da yaratıyor. Avustralya'nın önde gelen sanayi araştırma kurumu İngiliz Milletler Topluluğu Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu'nun (CSIRO) 2018'de yayınladığı bir rapor, lityum-iyon batarya atıklarının her yıl yüzde 20 arttığını ve tüm pillerin ancak yüzde 10'unun geri dönüştürüldüğünü ortaya koymuştu.

Wang'in buluşu, gittikçe büyüyen bu probleme bir çözüm bulabilir. Bilim insanı, Xinhua'ya yaptığı yorumda gelecek iki ila üç yılda endüstriyel üretim ölçeğine ulaşmayı beklediklerini söyledi. Wang, "Yeni teknoloji pillerin çok daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor ve pillerin geri dönüştürülmesi ihtiyacının azalmasıyla birlikte ileri yönde önemli bir adımı temsil ediyor" dedi.