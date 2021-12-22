Üye Girişi
Avustralyalı araştırmacılar Heparin'in Kovid-19'a karşı etkisini test ediyor - Son Dakika

Avustralyalı araştırmacılar Heparin'in Kovid-19'a karşı etkisini test ediyor

22.12.2021 13:42
Avustralyalı araştırmacılar Heparin'in Kovid-19'a karşı etkisini test ediyor

Dünyanın en çok kullanılan ilaçlarından olan kan inceltici Heparin'i burun spreyine dönüştüren Avustralyalı bilim insanları, ilacın Kovid-19'a karşı koruma sağlayıp sağlayamadığını görmek için deneme çalışması yürütüyor.

Dünyanın en çok kullanılan ilaçlarından olan kan inceltici Heparin'i burun spreyine dönüştüren Avustralyalı bilim insanları, ilacın Kovid-19'a karşı koruma sağlayıp sağlayamadığını görmek için deneme çalışması yürütüyor.

Melbourne Üniversitesi, Monash Üniversitesi, Melbourne Kuzey Sağlık, Peter Doherty Enstitüsü, Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü, Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) ve Oxford Üniversitesinin solunum deney grubuyla yürüttükleri araştırmanın başarılı olması durumunda, insanlar Heparin'i burunlarına uygulayarak virüsten korunabilecek.

Deneme çalışmalarının 2022'nin ortasına kadar devam edeceğini ve ilacın etkili olması durumunda aşılarla kullanılacağını belirten araştırmacılar, spreyin Kovid-19'a yakalanmış kişilerin burnuna püskürtüldüğünde onları iyileştirdiğini belirtiyor.

Melbourne Kuzey Sağlık Tıbbi Bölüm Direktörü Profesör Don Campbell, kan inceltici ilaç Heparin'in virüsü burundan içeri sokmayarak hücrelerde çoğalmasını durdurabileceğine dair veri bulmaları ihtimalini "çılgın bir fikir" olarak değerlendirdi.

Dünyada en çok kullanılan ikinci ilaç olan kan inceltici Heparin'in, ucuz ve dağıtımının kolay olduğunu belirten Campbell, "Yeni bir varyantın ortaya çıkması önemli değil, bu ilaç virüsün hücrelere yerleşmesini engelleyecektir. İşe yarayacağını gösterebileceğimizden çok eminim ve insanlar işe, alışverişe ve okula gitmeden önce bunu kullanabilecekler." ifadesini kullandı.

Klinik deneylere Victoria eyaleti hükümeti 4,2 milyar dolar verdi

Kovid-19'un omicron varyantı da dahil olmak üzere diğer varyantlara karşı etkili olması beklenen ve burunda koruma oluşturarak virüsün ciğerlere girmesini önleyecek olan spreyin, önümüzdeki altı ay içinde Victoria eyaletindeki 340 hanede deneneceği açıklandı.

Klinik deneylerin yapılabilmesi için Victoria eyaleti hükümetinin 4,2 milyar Avustralya doları (Yaklaşık 3 milyar USD) verdiği belirtildi.

Spreyin oda sıcaklığında 3 aydan fazla kalabildiğini söyleyen Campbell, "Tedavi, Kovid-19'a yakalanan kişilerin evlerindeki aile bireylerine ve ayrıca hasta olan kişilere de vereceğiz. Teşhisin konulmasından sonraki 24 saat içinde onlara ulaşmak istiyoruz ve bunu yapabileceğimizden eminiz." şekilde konuştu.

Sprey, buruna günde üç kez sıkılarak kullanılacak

Spreyin kullanımının kolay olacağını anlatan Melbourne Üniversitesi Akciğer Sağlığı Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Gary Anderson, spreyin günde üç kez her bir burun deliğine iki kez uygulanabileceğini söyledi.

Buluşun bilim adına heyecan verici olduğunu aktaran Anderson, "Kovid-19 buruna ilk girdiğinde Heparin adı verilen bir moleküle bağlanır ve etkisiz hale getirilir. Bu yüzden kişinin enfekte olması ve virüsü başkalarına bulaştırması da engellenir." şeklinde konuştu.

Spreyi zaten kullandığını ve şu ana kadar hiçbir yan etkisinin olmadığını söyleyen Campbell, "İlacı 20 aydır kullanıyorum, burnum düşmedi ve kan kaybından da ölmedim. İşe yarayacağından çok eminiz." dedi.

Melbourne Üniversitesi, Monash Üniversitesi, Araştırma, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralyalı araştırmacılar Heparin'in Kovid-19'a karşı etkisini test ediyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika Haberleri
13:48 Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak
13:41 Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım
13:33 Milyonlarca emekli 2022 yılından itibaren geçerli olacak maaş zammını bekliyor! İşte masadaki formüller
13:32 Çuval giyerek gözükmediğini sanan hırsızın güvenlik kamerasındaki komik anları
13:12 Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak fiyatlarda gevşeme bekliyoruz
13:09 Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası!
13:07 Rıdvan Dilmen çok tepki alan çağrısını tekrarladı: Bir daha söylüyorum, heykeli diksinler
13:07 Bir buçuk ayda hem annesi hem babası gitti! Sezai Aydın'ın kızının cümleleri yürek burktu
13:06 Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi
13:06 BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor
Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak Bakan Koca'dan Şanlıurfa'ya müjde! 560 personel atanacak         
13:49
Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım Joachim Löw bu yanıtıyla, Fenerbahçelileri öfkelendirecek: Dev kulüpler dışındaki tekliflere kapalıyım         
13:41
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş Böyle hırsızlık görülmedi! Komşusu evinin bir odasını çalmış! 3+1 olan evi 2+1'e dönüşmüş         
11:01
Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu Taklalar atarak akaryakıt istasyonuna daldı, sonu feci bir ölüm oldu         
10:30
Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu Yavru köpeklerin minik misafiri! Çalılıklara bırakılan bebek, dişi köpek sayesinde hayata tutundu         
10:14
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 13:56:45. #1.13#
SON DAKİKA: Avustralyalı araştırmacılar Heparin'in Kovid-19'a karşı etkisini test ediyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement