Avustralyalı Araştırmacılar Kovid-19 Hastaları İçin Ciddi Böbrek Riskleri Konusunda Uyardı

SİDNEY, 3 Haziran (Xinhua) -- Avustralyalı araştırmacılar, dünya çapında milyonlarca Kovid-19 hastasının potansiyel olarak ölümcül bir böbrek hastalığına yakalanmış, ancak tanı konmamış olabileceğine inanıyor. Akut böbrek hasarı (AKI), böbreklerin kandaki atıkları aniden filtreleyememeye başlamasıyla ortaya çıkıyor ve bazen hastaların elden ayaktan düşmesine, hatta ölüme neden oluyor. Hastalığa genellikle başka bir ciddi hastalıktan kaynaklanan komplikasyonlar neden oluyor. Queensland Üniversitesi (UQ) Doktora Adayı ve Böbrek Uzmanı Marina Wainstein, mevcut verilere göre hastaneye başvuran Kovid-19 hastalarının yaklaşık yüzde 20'sinde AKI geliştiğini ve yoğun bakımda olanlar arasında bu oranın kabaca yüzde 40'a çıktığını söyledi.

Wainstein, çevrimiçi PLOS Medicine dergisinde yayınlanan ve Cuma günü kamuoyuna açıklanan bulgularını tartışırken, AKI istatistiklerinin ne yazık ki bu oranlardan iki kat daha büyük olabileceğini söyledi. Wainstein, "Doktorlar, bir hastadan alınan idrar miktarına ve kandaki kreatinin adı verilen ve böbrekler iyi çalışmadığında yükselen bir bileşiğin seviyesine bakarlar." dedi. "Ancak, bu kreatinin artışı bir hasta hastaneye başvurmadan önce meydana gelirse, AKI tanısını kaçırabiliriz ve hastaneye yatışın o erken, kritik günlerinde hastayı uygun şekilde yönetemeyebiliriz." Wainstein, araştırmacıların kreatinin seviyelerindeki ilk artışı genellikle takip eden düşüşü de ölçtüğünde, Kovid-19 hastalarında AKI teşhisi oranının iki katına çıktığını söyledi. Wainstein, "AKI hastanede iyileşmeye başlamış olsa da, araştırmamız bu hastaların hastanede daha kötü sonuçlara sahip olduğunu ve AKI'si olmayan hastalara kıyasla ölme olasılıklarının daha yüksek olduğunu gösteriyor" diye konuştu.

Wainstein, AKI'nin, hastanın hidrasyon seviyelerini kontrol etmek ve böbrekler için toksik olabilecek ilaçları durdurmak gibi basit bir tedavisi olabileceğini söyledi. UQ Fizik Kıdemli Öğretim Görevlisi Sally Shrapnel de, pandemi sırasında proje için veri toplamanın ve analiz etmenin zor olduğunu söyledi. Shrapnel, "Tipik olarak veri bilimcileri eksiksiz, iyi düzenlenmiş kayıt verileriyle çalışır, ancak bu projede veriler son derece zahmetli koşullar altında çalışan hastane personeli tarafından toplandı." dedi ve araştırmacıların ayrıca topluluk kaynaklı AKI'nin daha yaygın olduğu "kaynak açısından fakir" ülkelerden gelen verileri de araştırmaya dahil ettiğini belirtti. Shrapnel, "Bu insanların sağlık hizmetlerine sınırlı erişimi var ve durumlarını hastalık sürecinin geç döneminde bildirmiş olma olasılıkları daha yüksek" dedi. Shrapnel, toplulukta gelişen vakaları tespit edebilen daha kapsamlı bir AKI tanımının mümkün olan en kısa sürede yapılması gerektiğini söyledi. Shrapnel, "Artık AKI teşhisinde büyük bir boşluk olduğunu gösteren verilere sahibiz, bu tanımı bir klinik deneyde test etme zamanı geldi, böylece tüm AKI hastalarını erkenden tespit edebilir ve umarım bu korkunç sonuçları önleyebiliriz" diye konuştu.