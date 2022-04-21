Avustralyalı Araştırmacılar Sundukları Bakımla Nesli Tükenmekte Olan Koalalara Yeni Bir Umut Oldu - Son Dakika
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Avustralyalı Araştırmacılar Sundukları Bakımla Nesli Tükenmekte Olan Koalalara Yeni Bir Umut Oldu

21.04.2022 15:58
Avustralyalı Araştırmacılar Sundukları Bakımla Nesli Tükenmekte Olan Koalalara Yeni Bir Umut Oldu

SİDNEY, 21 Nisan (Xinhua) -- Avustralyalı yaban hayatı araştırmacıları, koalaları korumak için buldukları etkili bir yöntem sayesinde, bölgeye özgü bu hayvanları nesillerinin tükenmesi tehlikesinin eşiğinden nihali olarak kurtarabileceklerini umuyorlar.

SİDNEY, 21 Nisan (Xinhua) -- Avustralyalı yaban hayatı araştırmacıları, koalaları korumak için buldukları etkili bir yöntem sayesinde, bölgeye özgü bu hayvanları nesillerinin tükenmesi tehlikesinin eşiğinden nihali olarak kurtarabileceklerini umuyorlar. Queensland Üniversitesi (UQ) Koala Ekoloji Grubu'ndan ekolojistler ve biyologlar, yoğun saha çalışmalarıyla, Queensland'in başkenti Brisbane'in güneyindeki ağaçlık kesimlerde bu keseli hayvanların bir kolonisinin yeniden canlandırıldığını söyledi.

Dr. Sean FitzGibbon Perşembe günü Xinhua'ya verdiği demeçte, ekibin, çoğu cinsel yolla bulaşan klamidya hastalığına yakalanmış yaklaşık 15 koaladan oluşan koloni arasında iki yıldan fazla bir süre çalıştığını söyledi. Başlangıçta, ekip yeni bir koala bulunduğunda ona bir GPS takip cihazı taktı ve UQ veterineri Dr. Amber Gillett hemen bir sağlık değerlendirmesi yaptı. Koalalar, kısırlığa da neden olan ve ölümcül olabilen bu hastalığa karşı oldukça hassas, ancak dikkatli bir şekilde uygulanan günlük antibiyotik dozu ile tedavi edilebiliyor. Bu çalışmaların çoğu koalaların yaşadıkları ağaçlık alanların çevresinde gerçekleştirildi, ancak hayvanların birçoğu çok hastaydı ve doğaya geri bırakılmadan önce birkaç ay bir veteriner hastanesinde tedavi edilmeleri gerekti.

"Hasta koalaların veteriner tedavisi ve yeni sağlıklı bireylerin topluluklara eklenmesi gibi odaklanarak süregiden çabalarla, azalan popülasyonların kaderinin tersine çevrilebileceğini göstermeye çalışıyoruz" diyen FitzGibbon, popülasyonun artık klamidyadan "neredeyse arındığını ve üreyen çok sayıda dişi olduğunu" da sözlerine ekledi. FitzGibbon, "Queensland hükümetini ve yerel meclisleri, koala araştırma ekiplerinin sahaya çıkmaları ve hasta koalaları tedavi etmek ve popülasyonları korumak amacıyla daha stratejik bir yaklaşım benimsemelerini sağlamak için birlikte çalışmaya çağırıyoruz" dedi.

Koalalar klamidya dışında son yıllarda sayılarının düşmesine neden olan arazi temizliği, kuraklık, orman yangınları, araç kazaları, köpek saldırıları ve iklim değişikliği gibi başka büyük zorluklarla da karşı karşıya kalıyor. Şubat ayında, Avustralya federal hükümeti koalaları Queensland, Yeni Güney Galler ve Avustralya Başkent Bölgesi eyaletlerinde nesli tükenmekte hayvanlar listesine aldı. Bu tür korkutucu tahminlere rağmen, FitzGibbon sakız ağacı yaprağı yiyen sevimli otoburların geleceği konusunda iyimserliğini koruyor. "Her şeyi felaket olarak görmüyorum, başka birçok memeli türü üzerinde de çalıştım ve diyebilirim ki koalalar güçlüdür" dedi.

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Kaynak: Xinhua

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