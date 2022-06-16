Avustralyalı Araştırmacılar Uzun Kovid'de Görülen "Beyin Sisinin" Gizemini Çözmeye Yaklaştı - Son Dakika
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Avustralyalı Araştırmacılar Uzun Kovid'de Görülen "Beyin Sisinin" Gizemini Çözmeye Yaklaştı

16.06.2022 18:09
Avustralyalı Araştırmacılar Uzun Kovid'de Görülen "Beyin Sisinin" Gizemini Çözmeye Yaklaştı

SİDNEY, 16 Haziran (Xinhua) -- Avustralyalı bilim insanları, uzun Kovid hastalığının yaygın bir semptomu olan "beyin sisinin" nedenini keşfetmeye çok yaklaştıklarına inanıyor.

SİDNEY, 16 Haziran (Xinhua) -- Avustralyalı bilim insanları, uzun Kovid hastalığının yaygın bir semptomu olan "beyin sisinin" nedenini keşfetmeye çok yaklaştıklarına inanıyor. Avustralya'nın La Trobe Üniversitesi'nden araştırmacılar, çalışmalarının koronavirüsün etkileriyle demans gibi nörodejeneratif hastalıkların erken aşamaları arasında benzerlikler ortaya çıkardığını söyledi.

Nature Communications dergisinde yayımlanan ve Perşembe günü açıklanan araştırma, bazı uzun Kovid semptomlarına, Alzheimer ve Parkinson hastası olanlarda rastlananlara benzer beyindeki amiloid kümelerinin neden olduğuna yönelik ilk işaretleri içeriyor. Bu toksik kümeler, beyindeki sinir hücrelerine müdahale eden sert protein plakalarından oluşuyor. La Trobe Üniversitesi Moleküler Bilim Enstitüsü'nden biyofizik kimyacısı Dr. Nick Reynolds, protein kümelerinin, uzun Kovid'in en güçten düşüren semptomlarından bazılarından sorumlu olabileceğini söyledi.

Pandeminin başlangıcından bu yana 100 milyondan fazla insanı etkilediği tahmin edilen uzun Kovid; bellek kaybı, duyusal karmaşa, ağır baş ağrıları ve hatta inme gibi sorunlarla biliniyor. Öte yandan araştırmacılar, değişimlerin ne anlama geldiğinin net olmadığı ve insanların kalıcı hasara uğradığını ya da değişimlerin düşünme, bellek ve diğer işlevleri büyük ölçüde etkileyebildiğini kesin olarak göstermediği uyarısında bulundu. Reynolds, daha sonra yürütülecek araştırmalar sonucunda bu kümelerin "beyin sisine" katkıda bulunduğu teyit edilecek olursa Alzheimer ve Parkinson hastalıklarına karşı kullanılan ilaçların etkili olabileceğini dile getirdi. Reynolds, "SARS-CoV-2 ile enfekte olup uzun Kovid yaşayan insanların önemli bir bölümünü etkileyen beyin sisini tedavi etmek için elimizde mevcut olan ilaçları kullanmak mümkün olabilir" diye konuştu.

Reynolds, Perşembe günü Xinhua'ya verdiği demeçte, son 30 yılda bu bozukluklar konusunda "çok miktarda araştırma" yürütüldüğünü ve bu araştırmaların uzun Kovid'le mücadelede son derece değerli ipuçları sağlayabileceğini ifade etti. Söz konusu araştırmada bilim insanları, benzer amiloid kümelerinin, SARS-CoV-2 proteininin parçalarından oluşturulup oluşturulamayacağını inceledi ve beyin hücreleri açısından son derece toksik olan ORF6 ve ORF10 protein parçalarının laboratuvarda büyüdüğünü tespit etti. Araştırmacılar, virüsün enfekte olan insanların beynine girdiğine yönelik kanıtlar olmasına karşın nörolojik semptomlara yol açan mekanizmaların kesin olarak bilinmediğini vurguladı. Xinhua'ya konuşan Reynolds, çalışmalarındaki bir sonraki aşamanın, hipotezlerini teyit etmek üzere Avustralyalı ve uluslararası tıp araştırmacılarıyla ortaklık yapmak olduğunu söyledi.

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Kaynak: Xinhua

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