Avustralyalı askerlerin Afgan sivilleri kasten öldürmesine ilişkin kuvvet komutanından açıklama - Son Dakika

Avustralyalı askerlerin Afgan sivilleri kasten öldürmesine ilişkin kuvvet komutanından açıklama

23.11.2020 07:11
Avustralyalı askerlerin Afgan sivilleri kasten öldürmesine ilişkin kuvvet komutanından açıklama, System.String[]

Avustralya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Rick Burr, Afganistan'da görevli Avustralyalı askerlerin 39 sivili kasten öldürüldüğünün ortaya çıkması karşısında "şok olduğunu" söyledi.

Avustralya Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Rick Burr, Afganistan'da görevli Avustralyalı askerlerin 39 sivili kasten öldürüldüğünün ortaya çıkması karşısında "şok olduğunu" söyledi.

Korgeneral Burr, Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişliği tarafından (IGADF) hazırlanan, Avustralyalı üst düzey komandoların acemi askerlerin "kan görmeye" alışması için savunmasız Afgan tutsakları öldürmeye zorladığını "inandırıcı delillerle" ortaya koyan raporla ilgili ülkesindeki Kanal 9 televizyonuna açıklamada bulundu.

Rapordaki bulguları Batı Avustralya'nın başkenti Perth'deki Özel Hava Servisi (SAS) karargahındayken öğrendiğini belirten Korgeneral Burr, Afganistan'da Avustralyalı askerlerce işlendiği iddia edilen savaş suçlarının içeriği ve kapsamı nedeniyle "şok olduğunu" söyledi.

Raporda yer alan olaylarla ilgili "bu iddialardan hiçbirini duymadığını" savunan ve "Haberim olsaydı kesinlikle bildirirdim." diyen Burr, "Gerçekten yıkıcı, bu davranışın kendi organizasyonumuzda devam etmesi ahlaki açıdan yıkıcı. İddia edilen yasa dışı eylemlerin kapsamı karşısında şok oldum." ifadesini kullandı.

Avustralya Savunma Kuvvetleri (ADF)??????? Genel Müfettişi Tümgeneral Paul Brereton tarafından hazırlanan raporun, bir dizi dedikodudan oluştuğu iddialarını da reddeden Burr, "Brereton'un bir dizi konuda güvenilir bilgilerden bahsediyor. Bunlar ciddi iddialar ve artık önümüzde izlenecek bir süreç var." dedi.

Rapora göre Afgan siviller kasten öldürüldü

Yaklaşık 4 yıl süren soruşturmanın ardından önceki hafta yayımlanan rapor, gözaltına alınan 39 Afgan sivilin, ülkede görev yapan Avustralya Özel Kuvvetlerine mensup askerlerce kasten öldürüldüğünü ortaya koymuştu.

Raporda ayrıca Avustralyalı askerlerin, öldürdükleri sivillerin yanına silah, bomba ve telsiz yerleştirerek cinayetleri örtbas etmeye çalıştıklarına yer verilmişti.

Avustralyalı askerlerin 2005 ila 2016 arasındaki davranışlarına ilişkin 423 tanıkla görüşülüp 20 binden fazla belge ve yaklaşık 25 bin görüntünün incelenmesiyle hazırlanan raporun yayımlanmasının ardından Avustralya Genelkurmay Başkanı General Angus Campbell, Avustralya ordusu adına Afganistan halkından özür dilemişti.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan Devlet Başkanı Ashraf Ghani ile görüşerek üzüntüsünü dile getirmişti.

Askerlerin yargılanma süreci yıllarca sürebilir

IGADF tarafından toplanan delillerin bir kısmı sivil mahkemede kabul edilemez olduğundan, ADF personelinin yargılanmasının yıllarca sürebileceği belirtiliyor.

Rapordaki iddiaları araştırmak için Avustralya Federal Polisi bünyesinde özel bir soruşturma birimi oluşturulmuş durumda. Ayrıca mahkeme sürecini takip etmek için de Federal Savcılık tarafından Kamu Savcılıkları Direktörü bünyesinde özel bir savcı görevlendirdi.

Cinayetlere karıştıkları belirlenen 19 muvazzaf ve eski askerin, 39 Afgan sivili kasten öldürdükleri iddiasıyla cezai kovuşturmalarının ardından mahkemeye çıkarılmaları bekleniyor.

Avustralya'nın, ABD ve diğer müttefikleriyle devam eden barışı koruma çabalarının bir parçası olarak Afganistan'da yaklaşık 400 askeri bulunuyor.

Salih Zeki Çolak, Afganistan, Avustralya, Perth, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralyalı askerlerin Afgan sivilleri kasten öldürmesine ilişkin kuvvet komutanından açıklama - Son Dakika


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