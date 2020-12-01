Avustralyalı askerlerin, öldürülen Taliban militanının protez bacağından içki içtiği ortaya çıktı - Son Dakika

Avustralyalı askerlerin, öldürülen Taliban militanının protez bacağından içki içtiği ortaya çıktı

01.12.2020 15:01
Avustralyalı askerlerin, öldürülen Taliban militanının protez bacağından içki içtiği ortaya çıktı, System.String[]

Afganistan'da görev yapan Avustralyalı askerilerin, öldürülen bir Taliban militanının protez bacağını yanlarına alarak uygunsuz şekilde kullandığı belirtildi.

Afganistan'da görev yapan Avustralyalı askerilerin, öldürülen bir Taliban militanının protez bacağını yanlarına alarak uygunsuz şekilde kullandığı belirtildi.

Guardian Avustralya, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyonun Taliban'a karşı yürüttüğü operasyonlara katılan Avustralya birliğine bağlı askerlerin, 2009'da Uruzgan vilayetinde örgüte karşı düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğü tahmin edilen militanın protez bacağıyla çektirdikleri fotoğrafları yayımladı.

Fotoğraflardan birinde bir askerin protez kalıbından içki içtiği, diğer fotoğrafta ise iki askerin alkollü bir eğlencende protezle poz verdiği görülüyor.

Görgü tanıkları, uluslararası savaş hukukuna göre, savaşta ölen kişinin vücut bütünlüğünün parçası sayılan, dolayısıyla savaş meydanında bırakılması gereken protezin, askerlerin kaldıkları üste bar olarak kullandıkları köşede bir demir haçın altında kupa gibi sergilendiğini aktardı.

Askerlerin komutanlarının nesnenin askerler tarafından bu şekilde kullanıldığından haberdar olduğu, herhangi bir engellemede bulunmadıkları gibi, içkili eğlencelere kendilerinin de katıldığı bildirildi.

Avustralya Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişinin 19 Kasım'da yayımladığı raporda, 2005-2016 yıllarında ABD ve NATO öncülüğündeki koalisyon içinde görev yapan Avustralyalı askerlerin 39 Afgan sivili kasten öldürdüğünü ortaya koymuştu. 27 Kasım'da Afganistan'da savaş suçları işlediği belirlenen 13 asker hakkında idari soruşturma başlatılmıştı.

Afganistan'daki yabancı askerler

ABD, 7 Ekim 2001'de, 11 Eylül saldırılarını planlayan Usame Bin Ladin ve diğer El Kaide elebaşlarını sakladığı gerekçesiyle Afganistan'da "Sürekli Özgürlük" adını verdiği işgal harekatını başlatmıştı. 2001-2014 yıllarında 13 yıl süren operasyonda ABD'ye NATO üyesi ve olmayan 20'den fazla ülke destek vermişti.

"Sürekli Özgürlük" operasyonu, dönemin ABD Başkanı Barack Obama'nın Amerikan askerlerinin büyük bölümünü ülkeden çekmeye karar vermesinin ardından 2014'te sona ermiş, 2015'ten itibaren yabancı güçlerin Afgan ordusunu eğittiği ve Taliban'a yönelik operasyonlarda yardım sağladığı "Kararlı Destek" misyonuna dönüşmüştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Afganistan, Taliban, Protez, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Avustralyalı askerlerin, öldürülen Taliban militanının protez bacağından içki içtiği ortaya çıktı - Son Dakika


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