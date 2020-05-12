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Avustralyalı bakan meclis ortasında öksürük krizi geçirdi, kendini karantinaya aldı
6 saat önce
Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg'in meclisteki konuşması sırasında öksürük krizine tutulması etrafta bir süre tedirgin sessizliğe yol açtı.
Avustralya Hazine Bakanı Josh Frydenberg'in meclisteki konuşması sırasında öksürük krizine tutulması etrafta bir süre tedirgin sessizliğe yol açtı. Frydenberg, tam o esnada salgınla mücadele politikalarından bahsediyordu.View on euronews
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13.05.2020 01:23:01. #1.13#
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