Avustralyalı Bakan, Suudi Rahaf ve Bahreynli Futbolcu İçin Tayland'da

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Bangkok'ta alıkonan ve Avustralya'ya sığınma talebinde bulunan 18 yaşındaki Suudi Rahaf Muhammed el-Kunun ve Avustralya'ya sığınmak istediği için gözaltına alınan Bahreynli futbolcu konularını görüşmek üzere Tayland'a geldi.

Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne, Bangkok'ta alıkonan ve Avustralya'ya sığınma talebinde bulunan 18 yaşındaki Suudi Rahaf Muhammed el-Kunun ve Avustralya'ya sığınmak istediği için gözaltına alınan Bahreynli futbolcu konularını görüşmek üzere Tayland'a geldi.



Kuveyt'te ailesi ile tatil yaparken Tayland üzerinden Avustralya'ya kaçmaya çalışan 18 yaşındaki Suudi Arabistanlı Rahaf Muhammed el-Kunun, sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısı ile dünyanın gündemine oturmuştu. Birleşmiş Milletler'in himayesinde Bangkok'ta bir otelde kalan el-Kunun için Avustralya "insani sığınma" vereceğini duyurmuştu. Avustralya Dışişleri Bakanı Marise Payne ise bugün el-Kunun ve Avustralya'nın sığınma statüsü vermesine rağmen geçtiğimiz yıl Tayland'da gözaltına alınarak hapse atılan Bahreynli futbolcu Hakeem AlAraibi için Bangkok'a geldi. Payne, konuya ilişkin açıklamasında AlAraibi'nin güvenli bir şekilde Avustralya'ya dönmesinin yollarını aramak üzere Tayland hükümeti ile görüşmeler gerçekleştireceğini ifade etti. Payne, Başbakan Yardımcısı ve Adalet Bakanı Prajin Juntong ve Taylandlı mevkidaşı Don Pramudwinai ile bir araya gelecek.



Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği, Melbourne'da forma giyen AlAraibi'nin serbest bırakılarak Avustralya'ya dönüşüne izin verilmesi çağrısında bulundu. - BANGKOK

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