Avustralyalı Bilim İnsanları Dünyanın Sulak Alanlarındaki "Dramatik" Kayıpları Tespit Etti - Son Dakika
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Avustralyalı Bilim İnsanları Dünyanın Sulak Alanlarındaki "Dramatik" Kayıpları Tespit Etti

13.05.2022 17:41
Avustralyalı Bilim İnsanları Dünyanın Sulak Alanlarındaki "Dramatik" Kayıpları Tespit Etti

SİDNEY, 13 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'nın James Cook Üniversitesi'nden araştırmacılar, son 20 yılda dünyadaki gelgit sulak alanlarının 4.000 kilometrekaresinin kaybolduğunu ortaya çıkardı ve çevre koruma çabalarının kaybın ölçeğini azaltarak dengelediğini gösterdi.

SİDNEY, 13 Mayıs (Xinhua) -- Avustralya'nın James Cook Üniversitesi'nden araştırmacılar, son 20 yılda dünyadaki gelgit sulak alanlarının 4.000 kilometrekaresinin kaybolduğunu ortaya çıkardı ve çevre koruma çabalarının kaybın ölçeğini azaltarak dengelediğini gösterdi. Science dergisinde yayınlanan ve Cuma günü kamuoyuna açıklanan araştırmada, azalmanın grafiğini çıkarmak için 20 yıl boyunca alınan 1 milyondan fazla uydu görüntüsü analiz edildi.

Baş araştırmacı Dr. Nicholas Murray, "Bu konuyu irdelemek istedik, o yüzden 1999 ve 2019 yılları arasında dünyanın gelgit sulak alanlarındaki değişimin kapsamını, zamanını ve türünü tespit etmek için tarihi uydu görüntülerinden oluşan geniş arşivlerin bir makine öğrenimi analizini geliştirdik" dedi. Bununla birlikte, küresel olarak 13.700 kilometrekarelik gelgit sulak alanı kaybedildi. Bu, koruma çalışmalarıyla geri kazanılan 9.700 kilometrekare ile dengelendi.

Murray, kaybedilen ve geri kazanılan sulak alanların yüzde 27'sinin tarımsal koruma gibi "doğrudan insan faaliyetleri" nedeniyle olduğunu ve diğer tüm değişikliklerin kıyı bölgelerindeki alanların geniş ölçüde imara açılması ve iklim değişikliği süreçleri gibi dolaylı faktörlerden kaynaklandığını söyledi. Ekip ayrıca değişimin çoğunluğunun, yaklaşık dörtte üçünün, kıyı bölgelerindeki insan faaliyetinin daha yoğun olduğu Asya'da meydana geldiğini buldu. Murray, "Asya, doğrudan insan faaliyetinden etkilenen gelgit sulak alanlarının kaybında küresel merkez konumunda" dedi. Murray, "Söz konusu faaliyetler, sahil sulak alanları dinamiklerinin sulak alan göçü, sahiller ve su toplamadaki değişimler gibi dolaylı faktörlerden kaynaklandığı Avrupa, Afrika, Amerika ve Okyanusya'daki sulak alan kayıplarında daha az rol oynuyor" dedi.

Murray, halen 1 milyardan fazla insanın düşük rakımlı kıyı bölgelerinde yaşadığını ve bu ekosistemlerin sağlığını korumanın kendileri ve tüm insanlık için çok önemli olduğunu kaydetti. Uzman, "Gelgit sulak alanları, karbon yakalama ve depolama, kıyıların korunması ve balıkçılığın geliştirilmesi gibi faydalar sağlayarak insanlık için büyük önem taşıyor" dedi. Murray, sulak alanların nasıl değiştiğinin sürekli izlenmesinin, güçlü koruma programlarıyla birleştirilmesinin, bu eşsiz ekosistemi yönetmek için çok önemli olacağını söyledi.

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Avustralya, Gelgit, Sydney, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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