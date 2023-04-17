Görüntülere tepki yağıyor! Evlenme teklifi için kız arkadaşını kaçırttı - Son Dakika
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Görüntülere tepki yağıyor! Evlenme teklifi için kız arkadaşını kaçırttı

17.04.2023 18:14
Görüntülere tepki yağıyor! Evlenme teklifi için kız arkadaşını kaçırttı

Avustralyalı bir adamın kız arkadaşına yaptığı tartışmalı evlilik teklifi büyük yankı uyandırdı. Sosyal medyada paylaşan görüntüleri izleyenler "Kesinlikle hayır derdim. Hayatımın sonuna kadar bekar kalırım" şeklinde yorumlar yaptı.

Adam ve Vanessa çiftinin sürpriz nişan görüntüleri, sosyal medya platformu TikTok'ta yayınlanır yayınlanmaz kısa sürede viral hale geldi. Binlerce yorumun geldiği görüntülerde Vanessa, Lübnan'a yaptığı aile ziyareti sırasında Anfeh yakınlarında bir arabanın arka koltuğunda teyzesi ve kız kardeşiyle mutlu bir şekilde kahvesini yudumlarken görülüyor.

AİLE ÜYELERİNİ HABERİ VARDI

Arabalarının aniden kar maskeli bir kaç kişi tarafından durdurulması karşısında şoke olan kadın ne olduğunu anlamaya çalışırken ellerinde oyuncak silah olan adamlar Vanessa'yı zorla arabadan dışarı çıkarıyor. Başına geleceklerden habersiz genç kadın korku içinde adamlara yalvarırken, adamlar kadının gözlerini bağlayarak onu başka bir araca sürüklemeye çalışıyor. Kadının ailesi evlilik teklifinden önceden haberdar olduğu için sakin kalırken, çaresiz kadının 'Hayır lütfen. Onlarla gitmek istemiyorum, ne isterlerse verelim' dediği duyuluyor.

Görüntülere tepki yağıyor! Evlenme teklifi için kız arkadaşını kaçırttı

GÖZLERİNİ AÇMASINA İZİN VERMEDİLER

Gözleri bağlanıp başka bir araca bindirilen Vanessa, o anların saniye saniye kaydedildiğinden habersizdi. Yol boyunca sarsılmış ve korkmuş görünen kadın defalarca kez gözlerini açmaya çalışsa da onu kaçırdığını düşündüğü adamlar bunu yapmaması yönünde talimat verdiği için sonunda pes etti.

Görüntülere tepki yağıyor! Evlenme teklifi için kız arkadaşını kaçırttı

"NE OLUYOR?" DİYE BAĞIRDI

Vanessa hala gözleri bağlı bir şekilde araçtan indirilip, kolundaki iki kişi eşliğinde titreyerek yürürken, 10 yıllık erkek arkadaşı ve aile üyeleri evlilik teklifinin yapılacağı yere ulaşmıştı. Genç kadının tam korku içinde "Neler oluyor?" diye isyan ettiği sırada arkadan gelen biri gözlerini açtı ve müzik sesi duyuldu.

KARŞISINDA GÖRÜNCE NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Yaşadığı büyük korku sonrası karşısında erkek arkadaşını gören Vanessa "Şaka yapıyorsun" diye gözyaşlarına boğulurken, elinde bir demet çiçekle bekleyen adam dizlerinin üzerine çökerek evlenme teklif etti. Tartışmalı evlilik teklifinden günler sonra çift nişanlandıkları anın görüntülerini sosyal medyaya yüklerken, damadın kız kardeşi Tahlia sözde kaçırma görüntülerini TikTok üzerinden paylaştı.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLERE NEDEN OLDU

Bazı insanlar garip evlenme teklifini komik ya da yaratıcı olarak yorumlasa da çoğunluk bunun acımasız bir şaka olduğunu belirtti. Evlenme teklifini korkunç bulan kullanıcılardan birisi "Evlenme Teklifi aldığı için değil, öleceğini düşündüğü ve hayatı gözlerinin önünden geçtiği için ağlıyor" dedi.

"KESİNLİKLE HAYIR DERDİM"

Başka bir kullanıcı da "Kesinlikle hayır derdim. Hayatımın sonuna kadar bekar kalırım" ifadelerini kullandı.

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Yaşam, Son Dakika

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