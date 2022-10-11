AVUSTRALYALI BİSİKLETLİ GEZGİNLER 107 GÜN SONRA BODRUM'A ULAŞTI - Son Dakika
Üye Girişi

AVUSTRALYALI BİSİKLETLİ GEZGİNLER 107 GÜN SONRA BODRUM'A ULAŞTI

11.10.2022 22:44

FRANSA'dan 24 Haziran'da bisikletleri ile yola çıkan emekli pilot Chris Teale(62) ve eşi Celia Teale(61), 107 gün sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı.

FRANSA'dan 24 Haziran'da bisikletleri ile yola çıkan emekli pilot Chris Teale(62) ve eşi Celia Teale(61), 107 gün sonra Muğla'nın Bodrum ilçesine ulaştı. Bisiklet tutkunlarını Türkiye'ye davet eden Çift, seneye tekrar Türkiye'ye gelip güney kesimlerde bisiklet turu yapmak istediklerini belirtti.

İngiltere'de doğan ve 32 yıl önce Avustralya'ya taşınan pilot 62 yaşındaki Chris Teale ve eşi 61 yaşındaki Celia Teale, pandemi döneminde Chris Teale'in emekli olmasından sonra denizaşırı ülkelere gitmeyi planladı. ABD, Meksika, İngiltere'yi gezen çift, bisikletle Avrupa turu yapmak istedi. 24 Haziran'dan Fransa'dan tura başlayan ikili, Avrupa turunun ardından Türkiye'ye geldi. 40 yıl önce evlenen ve 3 çocukları bulunan Teale çifti, son durakları Bodrum'a ulaştı. Çift burada kısa bir tatilin ardından uçakla Fransa'ya döneceklerini belirtti. Öte yandan, 107 gün boyunca yolculuk yapan çiftin 6 bin kilometre pedal çevirdiği belirtildi.

'SICAKKANLI TÜRK VATANDAŞLARIYLA TANIŞTIK'

İngiltere'de doğduklarını fakat 32 yıl önce Avustralya'ya taşındıklarını dile getiren emekli pilot Chris Teale, şunları söyledi: "Pandemi döneminde evde kapalı kalmaktan sıkıldık ve denizaşırı ülkelere gitme kararı aldık. Sydney'den Havai, Los Angeles, Mexico City, Miami ve Londra'ya uçtuk. Londra yakınlarında 2 bisiklet aldık. Feribotla Fransa'ya geçtik. Avrupa'da bisiklet turu yapmak için yola çıktık. Fransa, Almanya, İsviçre, Avusturya, Macaristan, Slovakya gittik. Karadeniz'e ulaştığımızda güneye inmeye karar verdik. Sonunda favori ülkemiz Türkiye'ye ulaştık. İstanbul'a ulaştığımızda bisikletleri bırakıp İstanbul'u yürüyerek gezdik. Sıcakkanlı Türk vatandaşlarla tanıştık. Herkes yardıma ihtiyacınız var mı, yemek yediniz mi diye sordu. Sonunda Bodrum'a ulaştık. Yaklaşık 4 ay boyunca 6 bin kilometre pedal çevirdik. Buradan sonra bisikletlerimizle birlikte Londra'ya uçacağız. Ardından Avusturalya'ya gideceğiz. Seneye tekrar bisikletlerimizle Türkiye'ye gelip güney kısmını bisikletlerimizle gezeceğiz. İnsanlar çok iyi, hava çok çok güzel, fiyatlar çok uygun, yemekler çok güzel" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN HER YERİNİ GÖRMEK İSTİYORUM'

Yolculukları boyunca küçük oteller ve kiraladıkları evlerde kaldıklarını ifade eden Chris Teale, "Avrupa bisiklet rotası, çok güzel ama ben bisiklet tutkunlarını Türkiye'ye davet ediyorum. Yolculuğumuz Türkiye'de her geçen gün daha da güzelleşti. Daha önce Türkiye'ye hiç gelmemiştim. İlk defa geldim. Bir daha gelmek istiyorum. Türkiye'nin her yerini görmek istiyorum. Yolculuk benim için zor geçmedi. Bu tur için daha önceden antrenman yapmanıza gerek yok. Sadece bisiklete binip yola çıkmak yeterli" dedi.

YORUMLAR
500
Muğla yerel haberleri... Avustralyalı gezginler, 107 gün sonra Bodrum'a ulaştı Muğla yerel haberleri... Avustralyalı gezginler, 107 gün sonra Bodrum'a ulaştı Fransa'da Ekonomi Bakanı'nı 'korkaklıkla' suçlayan milletvekiline disiplin cezası Fransa'da Ekonomi Bakanı'nı 'korkaklıkla' suçlayan milletvekiline disiplin cezası
Kaynak: DHA

Fransa, Bodrum, Pilot, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AVUSTRALYALI BİSİKLETLİ GEZGİNLER 107 GÜN SONRA BODRUM'A ULAŞTI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 Cep telefonu kullanıcıları dikkat! Arama ve SMS ücretlerine yüzde 25 zam geldi
00:10 Bakan Soylu, Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılmasından sonra geçmişte yaptığı bir paylaşımı sildi
23:19 Denizli'de yol kenarında elleri ve ayakları bağlı kadın cesedi bulundu
22:48 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın canlı yayında "Erdoğan, Esad ile görüşecek mi?" sorusunu cevapladı
22:42 Can Yılmaz, haberi olmadan BBP'ye üye yapılmasına sosyal medyadan tepki gösterdi: Keşke bana da haber verseydiniz
22:38 Yol isteyen sürücüyü döner bıçağıyla yaralamıştı! Yabancı uyruklu kağıt toplayıcısı yakalandı
22:35 Oyuncu Fahriye Evcen'den karnı burnunda poz! Burak Özçivit'ten anında yorum geldi
22:35 İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan, 8 yıllık erkek arkadaşıyla evlendi
22:18 Kılıçdaroğlu, ABD'de bulunan TÜRKEN'e ait gökdelenin önünden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Samimiysen gel buradan başlayalım
16:10 Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Amerikalılar uzun süredir fiilen bu savaşın içinde, savaş Anglo Saksonlar tarafından kontrol ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2022 04:54:50. #1.12#
SON DAKİKA: AVUSTRALYALI BİSİKLETLİ GEZGİNLER 107 GÜN SONRA BODRUM'A ULAŞTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement