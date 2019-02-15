Son Dakika Haberleri: Avustralyalı Çift İnsan Boyunda Lahana Yetiştirdi

Avustralyalı Çift İnsan Boyunda Lahana Yetiştirdi

1 saat önce

Avustralya'nın Tasmanya eyaletinde bir çift eko-turizm misafir evinde dev bir lahana yetiştirdi.

Avustralyalı Çift İnsan Boyunda Lahana Yetiştirdi, System.String[]

Avustralya'nın Tasmanya eyaletinde bir çift eko-turizm misafir evinde dev bir lahana yetiştirdi. Çift, 9 ayı aşkın bir süre haşerelerden korudukları lahanayı büyüterek insan boyuna ulaşmasını sağladı.

Avustralya'nın Tasmanya eyaletindeki Jackeys Marsh vadisinde yaşayan Rosemary Norwood ve kocası Sean Cadman, bölgedeki bir eko-turizm misafir evlerinde geçtiğimiz nisan ayında lahana yetiştirmeye başladı. Çift nisanda ektikleri lahanayı ocak ayının sonuna kadar büyüttü.

Büyüttüğü devasa lahananın fotoğrafını facebook sayfasından paylaşan Rosemarıy, yağışlı geçen ilkbaharın ardından yaz başlarındaki sıcak havanın lahananın büyümesine etki ettiğini söyledi. Çift, lahanayı kangurular ve kemirgenlerden korumak için etrafını çit içine aldıklarını, kelebeklerden ve böceklerden korumak için de üstünü bir tülle örttüklerini belirtti.

Lahana daha sonra eko-turizm misafir evinde iki hafta süreyle yapılan yemeklerde kullanıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 12:21 Kaynak: İHA

Yaşam, Dünya, Güncel
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