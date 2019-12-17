Avustralyalı çocuk abisinin kamyonetini kullanarak yangından kurtuldu - Son Dakika
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Avustralyalı çocuk abisinin kamyonetini kullanarak yangından kurtuldu

6 saat önce

Avustralya'da 12 yaşındaki bir çocuk, yalnızken alevlerin çiftlik evine ilerlemesi üzerine abisinin kamyonetini sürerek köpeğiyle birlikte yangından kaçtı.

Avustralyalı çocuk abisinin kamyonetini kullanarak yangından kurtuldu, System.String[]

Avustralya'da 12 yaşındaki bir çocuk, yalnızken alevlerin çiftlik evine ilerlemesi üzerine abisinin kamyonetini sürerek köpeğiyle birlikte yangından kaçtı.


Avustralya'da Eylül ayından bu yana devam eden yangınlar insanların hayatını olumsuz etkiliyor. Batı Avustralya'nın Mogumber bölgesinde 12 yaşındaki bir çocuk yalnızken çiftlik evini alevler sardı. Lucas Sturrock isimli çocuğun babası ve abisi, yangın söndürme çalışmaları için evden ayrılmıştı. Evde tek başına olan Lucas, yangının hızla ilerlediğini fark edince babasıyla daha önce belirledikleri buluşma noktasına gitmek için abisinin kamyonetini kullanarak evden uzaklaştı. Ancak yangının belirledikleri noktaya yaklaşması nedeniyle Lucas başka bir bölgeye gitti. Babası ise oğlunu bulamayınca ekiplere haber verdi. Yaklaşık bir saat sonra itfaiyeciler, Lucas'ı kamyonette otururken yol kenarında buldu.


İtfaiye ekibinden Craig Spencer yaptığı açıklamada, "Çok korkmuştu. Tipik bir çiftlik çocuğu, oldukça zekiydi. Bence sorun nereye gideceğini bilmemesiydi. Duman nedeniyle etrafı görmesi zordu. Sanırım biraz panikledi. Onu bulduğumuzda kamyoneti yolun kenarına çelmişti ve nereye gideceğini bilmiyordu" dedi.


İtfaiyeci daha sonra kamyoneti kullanarak Lucas'ı bir polis noktasına götürdü. Polis komiser yardımcısı Michael Daley, çocuğun yangından kaçmak için kamyoneti sürebilmesinin harika olduğunu belirterek çocuğu ve köpeğini tehlikeden kurtardıklarını ifade etti.


Lucas'ın babası Ivan Sturrock ise yaptığı açıklamada oğluna 7 yaşındayken araba kullanmayı öğrettiğini söyledi. Sturrock, evden ayrılmadan önce oğluna yangının çiftlik evine ilerlemesi durumunda oradan kaçarak yaklaşık 2 mil uzaklıktaki portakal ağacının yanına gelmesini söylediği öğrenildi.


Avustralya'da yangınlar nedeniyle 6 kişi hayatını kaybetti, 744 ev yandı ve 1,2 milyon hektarlık ormanlık alan kül oldu. - CANBERRA

Avustralya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 11:13 Kaynak: İHA
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