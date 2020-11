Avustralyalı dalgıç köpekbalığına yem olmaktan son anda kurtuldu - Son Dakika

Avustralyalı Dion Creek adlı dalgıç, balık tutmak üzere yaptığı dalışta çekik kafalı köpekbalığının saldırısına uğradı. Creek'in köpekbalığına yem olmaktan son anda kurtuldığu o anlar kameraya an be an yansıdı.

Olay, Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Charlotte Körfezi'nde meydana geldi. Balık tutmak üzere dalış yapan Avusturyalı Dion Creek, çekik kafalı köpekbalığının saldırısına uğradı. Creek'in kask kamerasına yansıyan görüntülerde, köpekbalığının aniden önünde belirdiği ve Creek'e doğru yaklaştığı görüldü. Kısa süren mücadelenin ardından köpekbalığının uzaklaştığı dikkat çekti. Konuyal ilgili yerel medyaya konuşan Creek, "Köpek balığını var gücümle ittim yine de üstüme geldi. Sonra vurdum ve üçüncü kez ittim, sadece ondan uzaklaşmak için. Geriye dönüp baktığımda aslında oldukça şanslıyım." diye konuştu.