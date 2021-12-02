Avustralyalı eğitim bakanı, istismar iddiaları nedeniyle görevini bıraktı - Son Dakika

Avustralya Eğitim Bakanı Alan Tudge, eski bir çalışanına istismarda bulunduğu gerekçesiyle hakkında başlatılan incelemenin ardından geçici olarak görevi bıraktı.

Ülke basınındaki habere göre, Başbakan Scott Morrison, parlamentoda milletvekillerine yaptığı açıklamada, Eğitim Bakanı Tudge, hakkındaki evlilik dışı ilişki içerisinde olduğu eski çalışanına fiziksel ve duygusal istismarda bulunduğu iddialarının incelendiğini kaydetti.

Scott, "Bu meselenin adil ve hızlı bir şekilde çözülmesi önemli. (Eğitim Bakanı Alan Tudge) bakan bu konular incelenirken görevini bırakma talebimi kabul etti." dedi.

Tudge ise 2017'de yaşanan ilişkiye dair iddiaları reddederken ilişkinin karşılıklı rızayla gerçekleştiğini ileri sürdü.