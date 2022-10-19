Avustralyalı emekli pilotların, Çin'de eğitim alıp almadığı soruşturulacak

Avustralya, emekli savunma pilotlarının Çin'de görev yapmak üzere askeri eğitim alıp almadığını inceleyen bir soruşturma başlatacağını duyurdu.

Yerel basındaki haberlere göre, soruşturma kararı, Çin'in, "Halk Kurtuluş Ordusu pilotlarını eğitmek için 30 kadar emekli İngiliz askeri pilotu yılda 240 bin sterlin maaşla işe aldığı" iddialarının ardından geldi.

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles, yaptığı açıklamada, eski savunma pilotlarının Çin'e hizmet etmek üzere eğitim alıp almadığının araştırılmasını istedi.

Marles, "Çin'de görevli herhangi bir Avustralya askerinin olması son derece şaşırtıcı ve rahatsız edici." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Avustralya'nın konuya ilişkin soruşturma başlattığı kaydedildi.

İngiltere'nin Savunmadan Sorumlu Devlet Bakanı James Heappey, dün, Çin'in, pilotlarını eğitmek için emekli İngiliz savaş pilotlarını istihdam etmesinin ülkesi için "endişe verici" olduğunu bildirmişti.

İstihdam edilen İngiliz pilotların, Kraliyet Hava Kuvvetlerinin eski üyeleri ve Silahlı Kuvvetlerin diğer birimlerinde çalışanlardan oluştuğu belirtilmişti.