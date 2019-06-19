Son Dakika Haberleri: Avustralyalı emniyet görevlisi basın bildirisi sırasında kaçan zanlıya müdahale etti
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Avustralyalı emniyet görevlisi basın bildirisi sırasında kaçan zanlıya müdahale etti

1 saat önce

Avustralya’da bir emniyet görevlisi, basın açıklaması yaptığı sırada konuşmasını yarıda keserek kaçmakta olan bir zanlıya müdahale etti.

Avustralyalı emniyet görevlisi basın bildirisi sırasında kaçan zanlıya müdahale etti, System.String[]
Avustralya'da bir emniyet görevlisi, basın açıklaması yaptığı sırada konuşmasını yarıda keserek kaçmakta olan bir zanlıya müdahale etti.

Başkomser Daren Edwards, ülkenin doğusunda bulunan Maroochydore kentindeki mahkeme yakınlarında medyaya verdiği bildiri sırasında bağırma sesleri duyunca konuşmasına ara verdi. Arkasından 39 yaşında bir adamın kendi bulunduğu tarafa doğru koşarak geldiğini gören Edwards, adama çelme attı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 01:38 
Avustralya, Dünya
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