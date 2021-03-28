Avustralyalı gezgin kaykayıyla 9 haftada 2 bin 500 kilometre yol katetti
28.03.2021 17:18
Avustralyalı gezgin kaykayıyla 9 haftada 2 bin 500 kilometre yol katettiAvustralya, (DHA) ? Avustralya'da Tom Dury adlı gezgin geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde kaykayıyla planladığı 4 bin kilometerelik yolun 2 bin 500'ünü başarıyla kattetti.
Avustralyalı gezgin kaykayıyla 9 haftada 2 bin 500 kilometre yol katetti
Avustralya, (DHA) ? Avustralya'da Tom Dury adlı gezgin geçen yıl koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde kaykayıyla planladığı 4 bin kilometerelik yolun 2 bin 500'ünü başarıyla kattetti.
Avustralya'da Tom Dury adlı gezgin geçtiğimiz yıl başlayan ve etkisinin sürdüğü koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan karantina sürecinde kaykayıyla 4 bin kilometrelik yolculuk yapmayı planladı.Ülkenin Melbourne kentinden Cairns şehrine kadar kaykayıyla 4 bin kilometre yol gitmeyi planlayan Dury, yolculuğun dokuzuncu haftasında 2 bin 500 kilometrel yol katetmeyi başardı. Bin 500 kilometrelik daha yolu olduğunu ifade eden Dury," Avustralya'nın ne kadar büyük olduğunun farkında olmadım. Kalan kilometre ile de tüm ülkeyi gezmeyi tamamlayacağım." ifadelerine yer verdi.
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