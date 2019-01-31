Avustralyalı Giyim Markası Türkiye'den Çekiliyor!
51 dakika önce
Sosyal medya üzerinden ve yaptığı basın açıklamasıyla, Avustralyalı Giyim markası Forever New Türkiye'den çıkma kararı aldı.
Avustralyalı giyim markası Forever New Türkiye'deki faaliyetlerine son veriyor. Şirketin Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle belirtiyoruz ki Türkiye'deki işlerimize son veriyoruz" açıklamasında bulunuldu.
Forever New'dan yapılan açıklamada 30 Ocak tarihine kadar verilen siparişlerin teslim edileceği veya ücretlerin iade edileceği belirtildi.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:28 Kaynak: Bültenler
Galatasaray'ın Aylardır Peşinden Koştuğu Alan Carvalho, Fenerbahçe'ye Önerildi!
Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Doğru Türkçe' Eleştirisi: Rüyalarıma Giriyor
Ünlü Sunucu Esra Erol, İç Varis Ameliyatı Oldu
Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu