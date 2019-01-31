Son Dakika Haberleri: Avustralyalı Giyim Markası Türkiye'den Çekiliyor!

Avustralyalı Giyim Markası Türkiye'den Çekiliyor!

51 dakika önce

Sosyal medya üzerinden ve yaptığı basın açıklamasıyla, Avustralyalı Giyim markası Forever New Türkiye'den çıkma kararı aldı.

Avustralyalı Giyim Markası Türkiye'den Çekiliyor!, System.String[]

Avustralyalı giyim markası Forever New Türkiye'deki faaliyetlerine son veriyor. Şirketin Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle belirtiyoruz ki Türkiye'deki işlerimize son veriyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Forever New'dan yapılan açıklamada 30 Ocak tarihine kadar verilen siparişlerin teslim edileceği veya ücretlerin iade edileceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 12:28 Kaynak: Bültenler

Instagram, Türkiye, Kadın, Ekonomi
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