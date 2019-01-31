Avustralyalı Giyim Markası Türkiye'den Çekiliyor!

Avustralyalı giyim markası Forever New Türkiye'deki faaliyetlerine son veriyor. Şirketin Instagram hesabından yapılan açıklamada, "Büyük bir üzüntüyle belirtiyoruz ki Türkiye'deki işlerimize son veriyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Forever New'dan yapılan açıklamada 30 Ocak tarihine kadar verilen siparişlerin teslim edileceği veya ücretlerin iade edileceği belirtildi.