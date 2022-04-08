Avustralyalı Gökbilimciler, Galaktik "Mega Lazer" Keşfetti - Son Dakika
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Avustralyalı Gökbilimciler, Galaktik "Mega Lazer" Keşfetti

08.04.2022 21:23
Avustralyalı Gökbilimciler, Galaktik "Mega Lazer" Keşfetti

SİDNEY, 8 Nisan (Xinhua) — Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan ve Perşembe gecesi halka açıklanan keşif, radyo teleskoplar aracılığıyla tespit edilen en uzak galaktik lazer olma özelliğine sahip. Curtin Üniversitesi'nin Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi'nden (ICRAR) projenin baş araştırmacısı Marcin Glowacki, Xinhua'ya verdiği demeçte, geleneksel lazer ışınlarının tersine "megamaser"in görünür ışık spektrumunun dışında dalga boylarından […]

SİDNEY, 8 Nisan (Xinhua) — Astrophysical Journal Letters dergisinde yayımlanan ve Perşembe gecesi halka açıklanan keşif, radyo teleskoplar aracılığıyla tespit edilen en uzak galaktik lazer olma özelliğine sahip. Curtin Üniversitesi'nin Uluslararası Radyo Astronomi Araştırma Merkezi'nden (ICRAR) projenin baş araştırmacısı Marcin Glowacki, Xinhua'ya verdiği demeçte, geleneksel lazer ışınlarının tersine "megamaser"in görünür ışık spektrumunun dışında dalga boylarından oluştuğunu söyledi.

Glowacki, Cuma günü yaptığı açıklamada, "Dolayısıyla bu, farklı bir dalga boyundaki bir lazerden başka bir şey değil. 'Mega' kısmına gelecek olursak, gerçekten çok büyük bir lazer ve galaksi ölçeğinde görülebiliyor" ifadelerini kullandı. Glowacki; lazerin, yaklaşık 5 milyar yıl önce, daha Dünya oluşmamışken, birleşmekte olan iki galaksinin çarpışması sonucunda ortaya çıktığını söyledi. "Galaksiler çarpıştığında içerdikleri gaz son derece yoğun hale gelir ve yoğunlaşmış ışık ışınlarının dışarı gönderilmesini tetikleyebilir" diye konuşan Glowacki, bu keşfin, evrenin uzak geçmişinde galaksilerin evrimine yönelik anlayışımıza yardımcı olacağını dile getirdi.

Megamaser, sadece bir geceliğine gece gökyüzünün tek bir bölümüne yöneltilen, Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskobu kullanılarak keşfedildi. "Bu, son derece hassas bir teleskop kullanarak gökyüzünün tek bir bölümüne çok uzun bir süre bakmayı amaçlayan bir proje kapsamında gerçekleşti" diyen Glowacki, tüm taramanın toplamda 3.000 saat süreceğini belirtti. Glowacki; ekibin, bu keşfin ardından megamaserin kaynağını daha yakından incelemek için Hubble Uzay Teleskobu'nu ve ABD'deki Very Large Array radyo teleskobunu kullanacağını söyledi.

Bilim insanı, "Bu, potansiyel olarak yapabileceğimiz keşiflerin miktarı konusunda son derece cesaretlendirici ve bu, sadece tek bir proje" diye konuştu. Bilim insanları yeni keşfedilen megamasere Güney Afrika'da konuşulan, yerel bir dil olan Zulu dilinde "büyük patron" anlamına gelen ve yerel üniversite öğrencileri tarafından yarışmayla belirlenen "Nkalakatha" adını verdi.

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Astronomi, Sydney, Nisan, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Avustralyalı Gökbilimciler, Galaktik 'Mega Lazer' Keşfetti - Son Dakika


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