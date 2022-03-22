Avustralyalı Gökbilimciler Galaktik Radyo Çemberleri Üzerindeki Gizem Perdesini Araladı - Son Dakika
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Avustralyalı Gökbilimciler Galaktik Radyo Çemberleri Üzerindeki Gizem Perdesini Araladı

22.03.2022 14:13
Avustralyalı Gökbilimciler Galaktik Radyo Çemberleri Üzerindeki Gizem Perdesini Araladı

SİDNEY, 22 Mart (Xinhua) — Avustralya Kraliyet Astronomi Derneği Aylık Bildirimler dergisinde Salı günü yayınlanan ayrıntılı yeni görüntü, araştırmacıların çok uzaklardaki bir galaksiden kaynaklanan "galaktik şok dalgaları" olarak tanımladıkları şeyi gösteriyordu. Çalışmanın yazarlarından bir olan Batı Sidney Üniversitesi ve Avustralya'nın ulusal bilim kurumu Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'nden (CSIRO) Profesör Ray Norris, bunun bu […]

SİDNEY, 22 Mart (Xinhua) — Avustralya Kraliyet Astronomi Derneği Aylık Bildirimler dergisinde Salı günü yayınlanan ayrıntılı yeni görüntü, araştırmacıların çok uzaklardaki bir galaksiden kaynaklanan "galaktik şok dalgaları" olarak tanımladıkları şeyi gösteriyordu. Çalışmanın yazarlarından bir olan Batı Sidney Üniversitesi ve Avustralya'nın ulusal bilim kurumu Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'nden (CSIRO) Profesör Ray Norris, bunun bu kadar ayrıntılı olarak gösterilen ilk ORC'lerden biri olduğunu söyledi.

Norris, "ORC'lerin, merkezinde son derece aktif bir kara delik bulunan bir galaksiyi çevreleyen zayıf radyo emisyonu halkaları olduğunu biliyoruz, ancak bunlara neyin sebep olduğunu veya neden bu kadar ender olduklarını henüz bilmiyoruz" dedi. Norris, çalışmada tespit edildiği üzere, halkanın içinden geçen manyetik alanın, galaksinin merkezinde meydana gelen ve "basınçlı bir sıcak hava" dalgası yaratan bir patlamanın sonucu olduğuna işaret ettiğini söyledi. Bu büyük çaplı patlamaya dair önde gelen teoriler arasında, bu patlamanın iki süper kütleli kara deliğin birleşmesi ve galaksinin merkezinde milyonlarca yıldızın aynı anda doğduğu bir yıldız yağmuru olayı olduğu da yer alıyor. Norris, ORC'lerin gerçek kaynaklarının bulunması için atılacak bir sonraki adımın, bunların optik, kızılötesi veya X-ışını dalga boylarında radyo-dışı teleskoplar ile görüntülenmesi olacağını söylüyor.

Çalışmaya konu olan ORC ilk olarak, Avustralya'nın batısında bulunan Avustralya Kilometre Kare Dizgesi adı verilen radyo teleskobu (ASKAP) kullanılarak keşfedildi ve son görüntüler Güney Afrika Radyo Astronomi Gözlemevi'ndeki MeerKAT radyo teleskobuyla elde edildi. CSIRO'ya ait Avustralya Teleskop Ulusal Tesisi'nde Baş Uzman olan Profesör Elaine Sadler, 2027'ye kadar inşası tamamlanması öngörülen Kilometre Kare Dizgesi (SKA) radyo teleskobunun ORC'lerin daha derinlemesine anlaşılmasında hayati öneme sahip olacağını söyledi. Sadler, "SKA çalışmaya başlayana dek ASKAP ve MeerKAT, evren anlayışımızda şimdiye kadar hiç olmadığı kadar hızlı bir devrim yaratmak için çalışacaklar" dedi.

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Avustralya, Astronomi, Sydney, Radyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Xinhua

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